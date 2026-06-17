瞄準高資產家庭市場 麗晶精品再擴精品生活版圖

麗晶精品與旗下50家國際精品品牌將於7月1日至12日，集結多款獨家新款珠寶腕錶、夏季時尚新品及限定甜點禮盒展開「夏日購物禮讚」，消費1.5萬元起即可兌換沁涼晶華氣泡烏龍、三燔本家鍋物餐券、BVLGARI品牌香水等，消費百萬再贈限量Max Mara cashmere圍巾。

儘管台灣面臨少子化趨勢，麗晶精品持續擴展精品生活版圖，將於8月迎來法國高級童裝品牌 Tartine et Chocolat 正式進駐。

Tartine et Chocolat 創立於1977年，深耕巴黎左岸近半世紀，品牌不僅以精緻童裝聞名，更透過玩偶、居家與生活用品打造完整的兒童生活風格，致力於將法式生活藝術與優雅品味融入孩子的成長片刻。此次進駐也將進一步豐富麗晶精品的購物選項，為追求高品質生活的家庭帶來更多元且精緻的服務。

麗晶精品「夏日購物禮讚」期間，單日消費滿1.5萬元 可兌換限量晶華氣泡烏龍，單日消費滿5萬元可兌換限量教父酒莊夏多內白酒，單日消費滿10萬元可兌換限量三燔本家平日午餐雙人日本A5和牛壽喜燒共鍋放題券，消費滿20萬元可獲贈限量BVLGARI紫水晶淡香水，消費滿30萬元則可獲贈限量TUMI卡片夾。

在與銀行合作方面，美國運通的白金卡二倍積分、Centurion卡三倍積分回饋，台新、星展、聯邦、滙豐、彰化、兆豐與永豐銀行卡友於麗晶精品購物亦可獲得禮券回饋及滿額好禮。