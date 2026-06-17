快訊

LINE免費貼圖6款！端午諧音哏必用 小小兵貼圖爽用到年底

台中悍女再大鬧台中地院 囂張嗆喊：我打全世界律師巴掌

外遇兔來了！壽司郎×西村優志「3款餐點＋19款周邊」5大角色可愛現身

聽新聞
0:00 / 0:00

瞄準高資產家庭市場 麗晶精品再擴精品生活版圖

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
法國知名童裝品牌 Tartine et Chocolat將於8進駐麗晶精品。圖／麗晶精品提供
法國知名童裝品牌 Tartine et Chocolat將於8進駐麗晶精品。圖／麗晶精品提供

麗晶精品與旗下50家國際精品品牌將於7月1日至12日，集結多款獨家新款珠寶腕錶、夏季時尚新品及限定甜點禮盒展開「夏日購物禮讚」，消費1.5萬元起即可兌換沁涼晶華氣泡烏龍、三燔本家鍋物餐券、BVLGARI品牌香水等，消費百萬再贈限量Max Mara cashmere圍巾。

儘管台灣面臨少子化趨勢，麗晶精品持續擴展精品生活版圖，將於8月迎來法國高級童裝品牌 Tartine et Chocolat 正式進駐。

Tartine et Chocolat 創立於1977年，深耕巴黎左岸近半世紀，品牌不僅以精緻童裝聞名，更透過玩偶、居家與生活用品打造完整的兒童生活風格，致力於將法式生活藝術與優雅品味融入孩子的成長片刻。此次進駐也將進一步豐富麗晶精品的購物選項，為追求高品質生活的家庭帶來更多元且精緻的服務。

麗晶精品「夏日購物禮讚」期間，單日消費滿1.5萬元 可兌換限量晶華氣泡烏龍，單日消費滿5萬元可兌換限量教父酒莊夏多內白酒，單日消費滿10萬元可兌換限量三燔本家平日午餐雙人日本A5和牛壽喜燒共鍋放題券，消費滿20萬元可獲贈限量BVLGARI紫水晶淡香水，消費滿30萬元則可獲贈限量TUMI卡片夾。

在與銀行合作方面，美國運通的白金卡二倍積分、Centurion卡三倍積分回饋，台新、星展、聯邦、滙豐、彰化、兆豐與永豐銀行卡友於麗晶精品購物亦可獲得禮券回饋及滿額好禮。

麗晶 巴黎 法國

延伸閱讀

信義區最新甜點地標！新光三越A8集結51品牌 一站逛遍台日港人氣伴手禮

618買什麼最夯？Yahoo購物熱銷出爐 陳傑憲戰袍以72.6萬天價結標

酷澎618倒數3天 AI筆電加碼回饋1%酷澎幣 WOW會員生活雜貨天天現折200元

晶華海外拓點 洽購美飯店

相關新聞

全台2萬家早餐店比超商還多！巷口阿姨如何煎出2千億產值王國？

早餐店，可說是台灣獨步全球的業種。不僅早餐種類繁多，從傳統台式到現代西式，從豆漿油條、爌肉飯、麵線羹到三明治、漢堡，店面數量也是多如繁星。

高雄三大賣場接力進駐 商圈效應可望動周邊房價

高雄截至明年將有三家大型賣場陸續進駐，包括今年7月開幕的好市多高雄亞灣店、年底登場的LaLaport高雄店及預計明年營運的高雄車站環球購物中心，據房市業者觀察，LaLaport高雄店周邊房價自2023年至今每坪漲幅達23.7%，備受期待的好市多高雄亞灣店周邊房價，也上漲約3.1%。

皇昌營造股東會／通過去年下半年每股配發1元現金股利

皇昌（2543）營造17日股東會，董事長江程金親自主持，會中承認去年財報，並通過2025年下半年每股配發1元現金股利；總計皇昌營造去年每股共配發1.5元現金股利。

老舊公寓增設電梯修法排除隱形障礙 北市免繳「百萬代金」

北市鼓勵老舊公寓增設電梯，北市議會法規會今審查通過「北市建築物附設停車空間繳納代金及管理使用自治條例」修正案，若申請增設升降機，致減少或取消設置法定停車位，可免繳納代金，約200至300萬元，預計下周送臨時大會二、三讀。

台南社宅規劃逾1.2萬戶 南科周邊新市安居已啟動抽籤

南市政府持續推動社會住宅政策，市府副秘書長兼都發局長林榮川表示，由中央興辦的「新市安居」社會住宅已正式公告招租及抽籤作業，基地位於南科周邊，共提供675戶住宅，目前建築工程已全數完工，預計今年底陸續辦理入住。

鄉林建股東會／賴正鎰：兩岸布局穩定推進、雙北兩大都更案下半年登場

鄉林建設（5531）17日召開股東會，董事長賴正鎰說，房地產市場已經築底回溫，加上央行總裁楊金龍公開說「選擇性信用管制就到這裡」，他研判央行18日召開理監事會議將持續鬆綁，換屋族都期待購買第二房的貸款成數能再放寬到七成；提高高價住宅貸款認定標準；鬆綁土建融貸款成數，他相信央行會做出有利決策，真正減輕剛性需求者的購屋負擔。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。