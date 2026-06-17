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21世紀不動產啟動成長引擎 升級加盟夥伴戰力

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
21世紀不動產舉辦「C21 Ignition Summit 成長引擎日」，共同學習短影音行銷、Ai應用與個人品牌經營，展現品牌持續投資加盟夥伴成長、打造新世代房仲競爭力的決心。業者／提供
21世紀不動產舉辦「C21 Ignition Summit 成長引擎日」，共同學習短影音行銷、Ai應用與個人品牌經營，展現品牌持續投資加盟夥伴成長、打造新世代房仲競爭力的決心。業者／提供

在AI技術快速發展、消費者決策模式改變的浪潮下，房仲產業正迎來新一波轉型。過去比拚的是物件與人脈，如今更考驗個人品牌、內容影響力與數位工具運用能力。看準產業趨勢變化，21世紀不動產舉辦「C21 Ignition Summit 成長引擎日」，集結全台加盟店店東、店長與業務菁英，共同學習短影音行銷、Ai應用與個人品牌經營，展現品牌持續投資加盟夥伴成長、打造新世代房仲競爭力的決心。

有別於傳統房仲教育訓練多聚焦於銷售技巧與市場分析，本次成長引擎日特別將「個人品牌」與「數位內容力」列為核心主題，希望協助加盟夥伴掌握市場變化，提前布局未來競爭優勢。活動除安排產業趨勢交流外，更規劃實作型教育訓練工作坊，透過系統化課程協助夥伴將學習成果快速應用於實務經營。

本次課程特別邀請專業影音講師帶來《房仲數位名片打造課：3H學會內容、拍攝與AI視覺》實作課程，從內容企劃、拍攝技巧到AI工具應用，協助學員快速掌握短影音製作能力。課程更安排現場實作環節，讓學員當天直接完成影片拍攝並發布至社群平台，將學習成果即時轉化為行銷工具，真正做到學以致用。

桃園藝文加盟店店東孫睿帆指出，房仲產業最大的挑戰，在於不同世代人才之間的溝通與接軌。隨著AI工具與數位科技快速發展，如何協助資深夥伴掌握新趨勢，同時發揮年輕世代的創新優勢，將是產業持續成長的重要關鍵，而此次總部安排的AI短影音等課程，正好提供第一線夥伴實用且即時的學習資源。

21世紀不動產亞太區暨台灣區總經理王暐傑表示，AI並不會取代房仲，但善用AI的人，將改變房仲產業的未來。過去房仲仰賴人脈與專業服務建立信任，如今更需要透過內容創作與個人品牌經營，讓客戶在接觸服務之前，就先認識並信任你。

王暐傑指出，輝達執行長黃仁勳曾提到：「說故事的能力，在現在和未來將同等重要。」未來房仲的競爭力，不僅來自專業知識，更來自能否有效傳遞價值、建立影響力，以及持續學習與快速適應市場變化的能力。

他說，房仲產業的競爭模式正在改變。未來真正拉開差距的，不只是成交能力，而是學習速度、品牌影響力與經營視野。21世紀不動產近年持續推動教育訓練升級、數位工具導入與跨區域交流，希望打造一個讓加盟夥伴持續成長的平台，而不只是房仲加盟品牌。

王暐傑表示，人才培育與經驗交流一直是品牌發展的重要核心。除了持續舉辦各類專業課程與教育訓練外，近期更推出深受加盟夥伴好評的「21菁英匯」，邀請全台優秀店東、店長及TOP級菁英經紀人員齊聚交流，透過跨產業專家分享、趨勢論壇與經營實務交流，激盪不同觀點與創新思維，協助加盟夥伴拓展視野、提升經營格局。

房仲 消費者

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