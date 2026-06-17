快樂檸檬進駐北美零售雙雄打通「超市+倉儲」雙通路

雅茗天地-KY（2726）全球連鎖茶飲品牌快樂檸檬Happy Lemon，正以創新的無限門店策略，逐步切入北美現製茶飲市場。

繼四月進駐零售巨頭Walmart之後，品牌於六月再進一步，與美國會員制倉儲領導品牌Costco合作，推出茶飲業少見的大型通路禮品卡販售模式。這一系列布局，標誌著快樂檸檬正從單純的連鎖門店經營者，朝賦能大型零售的茶飲解決方案提供商定位邁進。

雙通路並進 從Walmart到Costco的零售布局

快樂檸檬與Walmart的合作順利展開，在亞利桑那州首店依託AI智能調飲機，門店開業後即迅速站穩腳步，獲得市場正向回饋。這背後，是其無限門店模式的初步驗證—不再依賴傳統大店與密集人力，而是將高效、標準化的出品系統，導入零售巨頭的人流動線。

在此基礎上，快樂檸檬於6月12日進駐Costco，開啟具前瞻性的嘗試。作為首個登陸北美Costco通路的新式茶飲品牌，快樂檸檬打破了茶飲僅能現場點單的局限，通過禮品卡這一載體，將品牌體驗融入Costco高淨值會員的日常消費場景。這不僅是銷售通路的拓展，更是對茶飲+會員零售新生態的深度探索。而快樂檸檬禮品卡在Costco一上架便反應熱烈，部分門店的禮品卡甚至上市即告售罄，Costco也隨即緊急追加訂單。

快樂檸檬的核心競爭力，在於以科技因應北美市場長期面臨的三高（高人力、高租金、高品控難度）挑戰。運用AI智能調飲系統，將一杯茶飲的出品時間壓縮至約10秒，在維持出品品質的同時，有效降低對人工的依賴。我們不是單純賣茶，而是在輸出一套可複製的智能茶飲作業系統。

「快樂檸檬全球首席執行官江錫毅表示」，通過AI賦能，我們將門店變成了模組化的元件，可以無縫嵌入超市、交通樞紐甚至辦公樓。

這種輕資產的「無限門店」模式，讓快樂檸檬不再受限於物理空間，而是隨流量而動。

此次與Walmart及Costco的雙線合作，展現了快樂檸檬極強的通路適配性。在Walmart，它作為高頻消費品，提升了顧客停留時間與客單價；在Costco，它則化身為具有社交屬性的禮品選擇，豐富了會員權益。

這種共生式成長策略兼具市場彈性與成本優勢：既降低了獨立開店的市場風險與高昂成本，又可借助通路夥伴的品牌信任，加快擴張節奏。快樂檸檬期望透過技術中台化與場景多元化，逐步建構一個觸及更多北美消費族群的茶飲零售網絡。

隨著Walmart後續門店的籌備推進，以及Costco禮品卡通路的逐步擴大，快樂檸檬在北美的布局可望持續延伸。品牌期望從手搖茶飲品牌逐步轉型為新零售基礎設施服務商。

未來的茶飲競爭，將是系統效率與場景滲透率的競爭。江錫毅強調。快樂檸檬期望憑藉AI技術與智能零售的結合，推動行業從門店為王，逐步走向場景即門店的新階段。快樂檸檬在北美的新零售布局，才剛剛展開。