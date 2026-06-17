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台中機捷特區「大城吾界」180度綠海山景全齡宅受矚目

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中北屯機捷特區新案「大城吾界」，180度綠海山景全齡住宅受矚目。業者提供
台中北屯機捷特區新案「大城吾界」，180度綠海山景全齡住宅受矚目。業者提供

台中發展最速重劃區之稱的北屯機捷特區，5分鐘車程內串聯好市多、捷運、台鐵與台74線，特色餐飲與商家沿街密佈。當交通條件與生活機能早已是區域「標配」，擁有滿版綠海山景的「大城吾界」，成為繁華機捷中無可複製的奢華「頂配」，也受到市場矚目。

台中機捷特區開發率達五成以上，從敦富路南北貫穿全區車行不到5分鐘，換言之，區域各項機能人人同享，然而沉浸於綠意景觀卻並非戶戶可得。

位於機捷特區東側的「大城吾界」，因三面臨路的角地條件，東側、北側無建築物遮擋，東向和北向戶別可遠望大坑山景，180度綠海山景直接入窗，獨享機捷特區景觀看台區，跳脫建築林立之列。

同時，重視住戶安全與隱私的「大城吾界」，整體社區採低建蔽、低戶數比配置，基地面積1,323坪，規劃兩棟樓共190戶住家，臨路大尺度退縮，設置專屬迎賓迴車道，讓住戶出入社區、上下車之際多一道安全防護；雙棟樓錯位排列，不惜犧牲較多基地面積，卻保留更從容的棟距視野。

不僅景觀視野令人驚艷，「大城吾界」的產品細節講究分毫尺寸，規劃均質三房純住社區，38至41坪的規劃，給居住者更寬敞不委屈的空間，每間臥室的尺度都足夠配置雙人床與完整收納；臥室、衛浴均對外開窗、採光良好自然通風；樓層高度3.4公尺，讓視野與空間感更開闊。

這些日常細節，往往是好住、實住、久住的關鍵點，更是大城營建團隊追求給住戶舒適生活居所的實踐。

據當地業者觀察，機捷特區買方結構多元、世代跨度廣泛，包括重視通勤效率的中科、后科年輕科技產業族群；講求子女教育佈局的菁英家庭，鎖定南興國中小學區及周邊國際私校資源。

此外，也有部分來自北部的準退休人士，看中台中宜居的條件，選擇「大城吾界」生活機能完善、環境相對靜謐以及鄰近大坑步道等多重優勢，預備購置作為日後度假休閒之用。

大城營建機構深耕台中36年，累積逾萬戶購屋者信任是不言可喻的口碑實證，穩健踏實的企業文化精煉出紮實的工程硬底子，以及對生活細節的精準要求。

在眾多開發商搶進與自住買家一致認同的機捷特區，大城早已佈局多處優勢地塊，包括「大城吾界」在內至少還有五座社區陸續開發中，大城始終秉持「在地深耕，永續經營」的信念，持續打造更多理想居所。

機捷 台中 台鐵

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