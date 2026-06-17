力麒股東會／今年推案量323億元 期望打房政策鬆綁

力麒（5512）17日召開股東會，由董事長郭濟綱主持，會中承認2025年財報，並通過配發每股現金股利0.1元，郭濟綱表示，今年推案量達323億元，短期房市仍受到政策影響，惟自住需求仍是撐盤主力，期望政府適時鬆綁。

郭濟綱表示，去年央行持續打房政策，房市信用管制、緊縮不動產貸款以及全球經濟不確定性，使房市交易量仍處於低檔。過去因工料成本上升、缺工問題、政策因素干預，房價仍維持一定水準難有跌價空間。整體而言，全年度房市呈現價穩量縮的態勢。

推案規劃方面，郭濟綱表示，「力麒松江企業總部案」今年取得使照，邊建邊售之「力麒豐沐」，加上「大業都更案」、「富陽街危老案」預計今年取得建照，全年推案量達323億元，另「汐止都更案」及「永和都更案」預計於明年取得建照。

郭濟綱表示，公司所有庫存土地均積極完成準備，將視市場氛圍再決定推案時機，並依據政府政策及全球總體經濟環境對整個房市的影響，評估新建案銷售模式採取「成屋銷售」、「邊建邊售」或「預售」方式。

針對今年房市發展，郭濟綱表示，短期房地產仍為政策導向市場，民眾大多觀望心態，期望政府對於打房政策鬆綁，後續需持續觀察市場變化，唯自住需求仍是房市撐盤主力。

展望未來，郭濟綱表示，未來經營走向除秉持著「善待土地資源」、「創造建物品味」、「提升生活品質」的三大理念，致力於「推動都市更新，建造頂級華廈」二大目標，持續推行精緻好宅。