老舊公寓增設電梯修法排除隱形障礙 北市免繳「百萬代金」

北市鼓勵老舊公寓增設電梯，北市議會法規會今審查通過「北市建築物附設停車空間繳納代金及管理使用自治條例」修正案，若申請增設升降機，致減少或取消設置法定停車位，可免繳納代金，約200至300萬元，預計下周送臨時大會二、三讀。

提案免繳納代金的議員汪志冰指出，全國老舊公寓占比，台北市最高，政府推出了增設電梯政策，行之多年，補助的金額也增加，但增設電梯的落點，若剛好有法定的停車位，按照現行的法令，必須要繳代金，增加社區的負擔，反成申設的障礙。

議員陳賢蔚表示，其實老舊公寓，最好還是希望做危老或都更，市府應該在社區整個是否增設電梯的同時，同步去徵詢做都更的意願及整合。

建管處長虞積學指出，代金的計算有固定公式，都是用土地公告現值加上新建建築物的工程造價，除以總樓地板面積換算出來的一個金額。以台北市為例，一個車位的代金約200至300萬，確定會造成整個社區增設昇降機的負擔跟爭議。

法規會多位議員，也關心增設電梯目前遇到的困境。北市都發局長簡瑟芳指出，補助增設電梯是市府都更八箭之一，已經把補助電梯金額提高，也確實有成效，統計到目前為止，113年時有50案申請，到現在為止共有178案，但其中還沒有增設電梯碰到有停車位而要繳代金的案例。

另外，虞積學表示，老舊公寓是連棟式，也常碰到若依使照，增設電梯原本要100%土地所有權人同意，後來也修法降低成只要二分之一以上同意即可；另外還有一個困難的地方就是增設電梯的分攤經費和持分的問題，若1樓的住戶不願意分攤經費，其他樓層願意給他相關持分，將來增設電梯後的產權登記，如果住戶可以溝通好，1樓不出錢也可以持分。

議員議員洪健益、徐弘庭也關心，若增設電梯，未來5年內不得拆除，也就是不能都更？這也矛盾。簡瑟芳表示，依照過往經驗，都更從整合意願到報核事業計畫，核定之後還要協調不同意戶到拆除，會有一段的時間，所以是希望5年內「不得拆除」。

徐弘庭指出，法理上因為有補助，不能拆除電梯，但如果真的能5年內完成都更王要拆，把補助款還回來即可？應該要留這樣的條款；簡瑟芳說，目前沒有，但是可以討論。