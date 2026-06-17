快訊

別再迷信「抗菌」！醫曝抗菌皂3大潛在風險 洗手用一般肥皂就夠

半導體風雲／美國製造回流 台供應鏈機會或糖衣毒藥？

「實心橘貓」洗澡0縮水 自帶卡車鳴笛低音砲百萬人笑翻：真材實料

聽新聞
0:00 / 0:00

老舊公寓增設電梯修法排除隱形障礙 北市免繳「百萬代金」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市鼓勵老舊公寓增設電梯，北市議會法規會今審查「北市建築物附設停車空間繳納代金及管理使用自治條例」修正案。記者楊正海／攝影
北市鼓勵老舊公寓增設電梯，北市議會法規會今審查「北市建築物附設停車空間繳納代金及管理使用自治條例」修正案。記者楊正海／攝影

北市鼓勵老舊公寓增設電梯，北市議會法規會今審查通過「北市建築物附設停車空間繳納代金及管理使用自治條例」修正案，若申請增設升降機，致減少或取消設置法定停車位，可免繳納代金，約200至300萬元，預計下周送臨時大會二、三讀。

提案免繳納代金的議員汪志冰指出，全國老舊公寓占比，台北市最高，政府推出了增設電梯政策，行之多年，補助的金額也增加，但增設電梯的落點，若剛好有法定的停車位，按照現行的法令，必須要繳代金，增加社區的負擔，反成申設的障礙。

議員陳賢蔚表示，其實老舊公寓，最好還是希望做危老或都更，市府應該在社區整個是否增設電梯的同時，同步去徵詢做都更的意願及整合。

建管處長虞積學指出，代金的計算有固定公式，都是用土地公告現值加上新建建築物的工程造價，除以總樓地板面積換算出來的一個金額。以台北市為例，一個車位的代金約200至300萬，確定會造成整個社區增設昇降機的負擔跟爭議。

法規會多位議員，也關心增設電梯目前遇到的困境。北市都發局長簡瑟芳指出，補助增設電梯是市府都更八箭之一，已經把補助電梯金額提高，也確實有成效，統計到目前為止，113年時有50案申請，到現在為止共有178案，但其中還沒有增設電梯碰到有停車位而要繳代金的案例。

另外，虞積學表示，老舊公寓是連棟式，也常碰到若依使照，增設電梯原本要100%土地所有權人同意，後來也修法降低成只要二分之一以上同意即可；另外還有一個困難的地方就是增設電梯的分攤經費和持分的問題，若1樓的住戶不願意分攤經費，其他樓層願意給他相關持分，將來增設電梯後的產權登記，如果住戶可以溝通好，1樓不出錢也可以持分。

議員議員洪健益、徐弘庭也關心，若增設電梯，未來5年內不得拆除，也就是不能都更？這也矛盾。簡瑟芳表示，依照過往經驗，都更從整合意願到報核事業計畫，核定之後還要協調不同意戶到拆除，會有一段的時間，所以是希望5年內「不得拆除」。

徐弘庭指出，法理上因為有補助，不能拆除電梯，但如果真的能5年內完成都更王要拆，把補助款還回來即可？應該要留這樣的條款；簡瑟芳說，目前沒有，但是可以討論。

電梯 公寓 北市

延伸閱讀

「雙老囚居」3年僅申請30多件附掛式升降椅 北市研議調高補助

老宅無障礙設施 北市研擬調高補助

補管理漏洞！北市密室逃脫強制納保 每周發文催中央提供法源依據

北市都更推動慢在哪？賴正鎰：造價基準落後市場

相關新聞

全台2萬家早餐店比超商還多！巷口阿姨如何煎出2千億產值王國？

早餐店，可說是台灣獨步全球的業種。不僅早餐種類繁多，從傳統台式到現代西式，從豆漿油條、爌肉飯、麵線羹到三明治、漢堡，店面數量也是多如繁星。

老舊公寓增設電梯修法排除隱形障礙 北市免繳「百萬代金」

北市鼓勵老舊公寓增設電梯，北市議會法規會今審查通過「北市建築物附設停車空間繳納代金及管理使用自治條例」修正案，若申請增設升降機，致減少或取消設置法定停車位，可免繳納代金，約200至300萬元，預計下周送臨時大會二、三讀。

台南社宅規劃逾1.2萬戶 南科周邊新市安居已啟動抽籤

南市政府持續推動社會住宅政策，市府副秘書長兼都發局長林榮川表示，由中央興辦的「新市安居」社會住宅已正式公告招租及抽籤作業，基地位於南科周邊，共提供675戶住宅，目前建築工程已全數完工，預計今年底陸續辦理入住。

鄉林建股東會／賴正鎰：兩岸布局穩定推進、雙北兩大都更案下半年登場

鄉林建設（5531）17日召開股東會，董事長賴正鎰說，房地產市場已經築底回溫，加上央行總裁楊金龍公開說「選擇性信用管制就到這裡」，他研判央行18日召開理監事會議將持續鬆綁，換屋族都期待購買第二房的貸款成數能再放寬到七成；提高高價住宅貸款認定標準；鬆綁土建融貸款成數，他相信央行會做出有利決策，真正減輕剛性需求者的購屋負擔。

新光三越股東會爆驚喜！股息加碼至3.8元 北車規劃曝、登高賽有望復辦

新光三越17日召開股東會，會中罕見出現股東臨時提案調高股利，在現場無異議通過下，今年現金股利由原訂每股3元提高至3.8元，以新光三越2025年每股純益（EPS）3.99元計算，配發率大幅提高。董事長吳東昇表示，公司財務結構穩健、現金流「strong」，將持續為股東創造長期穩健回報。

王品股東會／超額配發16.11元現金股利 股東超滿意

王品（2727）17日召開2026年股東常會，會中通過2025年財務報表與盈餘分配案，並順利完成董事改選。董事長陳正輝表示，感謝股東的支持與勉勵，回顧2025年，在王品全體同仁的努力下，繳出亮眼成績單，今年也延續好表現，前五月的合併營收提前突破百億大關達107億元，全年可望順利超越200億元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。