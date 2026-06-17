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台南社宅規劃逾1.2萬戶 南科周邊新市安居已啟動抽籤

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
在南科附近的安居社宅已經完工開始登記抽籤。圖／台南市政府提供
在南科附近的安居社宅已經完工開始登記抽籤。圖／台南市政府提供

南市政府持續推動社會住宅政策，市府副秘書長兼都發局長林榮川表示，由中央興辦的「新市安居」社會住宅已正式公告招租及抽籤作業，基地位於南科周邊，共提供675戶住宅，目前建築工程已全數完工，預計今年底陸續辦理入住。

針對中央近期研議提高社宅保障戶比例，林榮川指出，早期社會住宅保障戶比例僅約5%，後續提高至10%，目前中央已提出進一步提升至40%的政策方向。市府原則上支持並配合中央政策，但仍須待正式公文及相關規範函頒後，再據以調整執行內容與配套措施。

在社宅推動成果方面，林榮川表示，目前台南市規劃中的社會住宅總量已達1萬2054戶，其中興建中的社宅超過9000戶。已完工及即將完工的案件包括宜居成功、小東宜居、新都安居及新市安居等案，合計約1500至1600戶將陸續提供入住。

至於溪北地區社宅布局，林榮川指出，新營長勝營區社宅一期工程持續推動中，預計明年完工，後續二期也將接續推進。市府也同步規劃其他住宅用地及公辦都更案，希望透過多元開發方式增加住宅供給，以滿足溪北地區居住需求。

林榮川表示，社會住宅並非解決居住問題的唯一途徑，市府目前透過社宅興建、包租代管及租金補貼三大政策並行推動。其中包租代管戶數已突破1萬戶，租金補貼受益戶數更達8萬多戶，希望透過多元住宅政策，協助市民減輕居住負擔。

他也提到，市長黃偉哲日前引用中央統計指出，全國仍有約70萬戶空屋，若能透過有效政策引導空屋活化，搭配社會住宅、包租代管及租金補貼等措施共同推進，將有助於更全面回應民眾的居住需求。

在南科附近的安居社宅已經完工開始登記抽籤。圖／台南市政府提供
在南科附近的安居社宅已經完工開始登記抽籤。圖／台南市政府提供

市府副秘書長兼都發局長林榮川表示，中央政策提升社會住宅婚育宅比例。圖／台南市政府提供
市府副秘書長兼都發局長林榮川表示，中央政策提升社會住宅婚育宅比例。圖／台南市政府提供

南科 社宅 台南

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