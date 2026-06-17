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國精化營收／5月2,600萬元、EPS 0.26元 高階 CCL 題材持續發酵
化工業者、銅箔基板（CCL）樹脂材料供應商國精化（4722）自結5月稅後純益2,600萬元，年增213%；每股純益（EPS）0.26元。法人指出，高階CCL樹脂材料需求續旺、產品結構逐步優化，獲利能力較先前改善。國精化17日盤中股價以264元亮燈漲停，成交量3,192張。
國精化5月營收2.95億元，年減6.72%、月減22.80%。法人指出，5月營收衰退，主因為該公司主要產品光固化材料終端需求仍偏弱；不過，隨旗下CCL用高頻電子樹脂材料需求持續增溫，產品組合已見改善，獲利能力較去年同期穩健提升。
國精化以兩大產品，切入CCL供應鏈，包含應用於M7以上製程的高速運算5G材料（HC材），及PSMA樹脂（苯乙烯-馬來酸酐樹脂）。法人表示，因CCL需求火熱，國精化擴產計畫大幅提前；HC材產線預計今年第1季開始放量出貨，今年第2季將再開兩條產線，屆時產線將增加至三條，年底預計擴充至五條。此外，法人也指出，國精化應用於M6以下的PSMA新產線，也將陸續開出試車。
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