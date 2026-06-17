快訊

別再迷信「抗菌」！醫曝抗菌皂3大潛在風險 洗手用一般肥皂就夠

半導體風雲／美國製造回流 台供應鏈機會或糖衣毒藥？

「實心橘貓」洗澡0縮水 自帶卡車鳴笛低音砲百萬人笑翻：真材實料

聽新聞
0:00 / 0:00

國精化營收／5月2,600萬元、EPS 0.26元 高階 CCL 題材持續發酵

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

化工業者、銅箔基板（CCL）樹脂材料供應商國精化（4722）自結5月稅後純益2,600萬元，年增213%；每股純益（EPS）0.26元。法人指出，高階CCL樹脂材料需求續旺、產品結構逐步優化，獲利能力較先前改善。國精化17日盤中股價以264元亮燈漲停，成交量3,192張。

國精化5月營收2.95億元，年減6.72%、月減22.80%。法人指出，5月營收衰退，主因為該公司主要產品光固化材料終端需求仍偏弱；不過，隨旗下CCL用高頻電子樹脂材料需求持續增溫，產品組合已見改善，獲利能力較去年同期穩健提升。

國精化以兩大產品，切入CCL供應鏈，包含應用於M7以上製程的高速運算5G材料（HC材），及PSMA樹脂（苯乙烯-馬來酸酐樹脂）。法人表示，因CCL需求火熱，國精化擴產計畫大幅提前；HC材產線預計今年第1季開始放量出貨，今年第2季將再開兩條產線，屆時產線將增加至三條，年底預計擴充至五條。此外，法人也指出，國精化應用於M6以下的PSMA新產線，也將陸續開出試車。

EPS 營收

延伸閱讀

CCL 材料出貨旺、啟動擴產增資 雙鍵亮燈漲停

越關越大尾…尖點股價狂飆收518元 自結5月EPS 0.79元

中華化營收／5月2.27億元 硫酸漲價、新產線預計第3季挹注營收

傳獲美系客戶大單 法人估景碩今年獲利倍數成長、EPS 上看9.7元

相關新聞

全台2萬家早餐店比超商還多！巷口阿姨如何煎出2千億產值王國？

早餐店，可說是台灣獨步全球的業種。不僅早餐種類繁多，從傳統台式到現代西式，從豆漿油條、爌肉飯、麵線羹到三明治、漢堡，店面數量也是多如繁星。

老舊公寓增設電梯修法排除隱形障礙 北市免繳「百萬代金」

北市鼓勵老舊公寓增設電梯，北市議會法規會今審查通過「北市建築物附設停車空間繳納代金及管理使用自治條例」修正案，若申請增設升降機，致減少或取消設置法定停車位，可免繳納代金，約200至300萬元，預計下周送臨時大會二、三讀。

台南社宅規劃逾1.2萬戶 南科周邊新市安居已啟動抽籤

南市政府持續推動社會住宅政策，市府副秘書長兼都發局長林榮川表示，由中央興辦的「新市安居」社會住宅已正式公告招租及抽籤作業，基地位於南科周邊，共提供675戶住宅，目前建築工程已全數完工，預計今年底陸續辦理入住。

鄉林建股東會／賴正鎰：兩岸布局穩定推進、雙北兩大都更案下半年登場

鄉林建設（5531）17日召開股東會，董事長賴正鎰說，房地產市場已經築底回溫，加上央行總裁楊金龍公開說「選擇性信用管制就到這裡」，他研判央行18日召開理監事會議將持續鬆綁，換屋族都期待購買第二房的貸款成數能再放寬到七成；提高高價住宅貸款認定標準；鬆綁土建融貸款成數，他相信央行會做出有利決策，真正減輕剛性需求者的購屋負擔。

新光三越股東會爆驚喜！股息加碼至3.8元 北車規劃曝、登高賽有望復辦

新光三越17日召開股東會，會中罕見出現股東臨時提案調高股利，在現場無異議通過下，今年現金股利由原訂每股3元提高至3.8元，以新光三越2025年每股純益（EPS）3.99元計算，配發率大幅提高。董事長吳東昇表示，公司財務結構穩健、現金流「strong」，將持續為股東創造長期穩健回報。

王品股東會／超額配發16.11元現金股利 股東超滿意

王品（2727）17日召開2026年股東常會，會中通過2025年財務報表與盈餘分配案，並順利完成董事改選。董事長陳正輝表示，感謝股東的支持與勉勵，回顧2025年，在王品全體同仁的努力下，繳出亮眼成績單，今年也延續好表現，前五月的合併營收提前突破百億大關達107億元，全年可望順利超越200億元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。