中華化營收／5月2.27億元 硫酸漲價、新產線預計第3季挹注營收

中華化（1727）5月營收2.27億元，年增39.07%；前五月累計營收9.33億元，年增19.37%。中華化開拓電子級硫酸新產線，於去年進入大客戶驗證階段，預估今年第3季季末貢獻營收；加上中國5月起限制硫酸出口，為台灣硫酸業者帶來利多，挹注中華化營運動能。

中華化表示，國際原物料供應遇瓶頸，硫磺價格大漲，普遍推升工業級與電子級硫酸產品報價；特化品也隨原料調漲，挹注營收。中華化17日盤中股價以93.9元拉至漲停，成交量8,133張。

隨半導體先進製程需求攀升，中華化於去年斥資12億元打造先進製程電子級硫酸產線已完工，目前客戶驗證中，公司目前推估約至第3季季末，產量較有可能進一步放大。法人指出，國內硫酸過半以上為台積電（2330）所使用。先進製程對硫酸需求量將進一步放大，將為本土供應商帶來更多機會。

中國大陸於先前頒布政策，自5月1日起限制硫酸出口，號稱「工業之母」的硫酸供應進一步收緊。國內業者表示，台灣硫酸市場長期偏向供過於求，此次中國限制硫酸出口，有利台灣的台塑化（6505）、中油跟進反應硫磺報價；中華化、恆誼化工、廣明實業等硫酸業者，也將受惠於漲價效應。