林洲民操刀設計 台南「帝王級地段」社宅住戶開心入住

台南市政府自辦興建的宜居小東社會住宅今天舉辦入住典禮，小東宜居開放招租後吸引超過千人登記申請，目前首批已有146戶陸續入住，後續第二批、第三批住戶也將陸續進駐。

台南市長黃偉哲表示，感謝市民朋友的支持，小東宜居最大的優勢之一就是地理位置極佳，步行即可抵達成功大學、成大醫院、臺南火車站及周邊百貨商圈，生活機能十分完善，對面就是台南公園，兼具便利與舒適的居住環境，可說是台南市條件最優質的社會住宅之一。特別感謝建築師林洲民及規劃設計團隊的用心，讓小東宜居兼具美學與實用性，成為台南社宅的重要代表作。

都發局指出，宜居小東社宅自去年12月11日開放申請，共收到3103件申請案，審查合格2944件，抽出376戶，中籤率近13%。其中招租戶數10%保留予「婚育戶」，協助新婚及育兒家庭減輕成家、養育子女的生活壓力。住戶已自5月27日起陸續入住，截至目前已有143戶搬入。

來自花蓮、因工作南漂至台南的社宅住戶鄭凱西表示，原本擔心戶籍不在臺南會影響申請資格，但實際了解後發現，台南社會住宅開放具在地就業或就學證明者申請，即使戶籍不在台南也有機會入住，讓他感受到政策的友善與彈性。

他指出，申請過程中透過1999市民服務專線即可獲得完整資訊與協助，整體流程相當順暢。入住後，無論是都發局人員或物業管理團隊，都提供詳細的一對一說明，讓新住戶能快速熟悉環境與相關設施。

他於6月1日搬入新居，目前居住體驗非常滿意，不僅隔音效果佳、空間規劃舒適，也改變了過去對社會住宅的既定印象。尤其社宅周邊擁有大片綠地與公園景觀，每天都能感受到綠意環繞的生活環境，讓他十分喜愛。他笑說，雖然自己來台南不久，但不少人告訴他這裡是「帝王級地段」，能在這樣的環境生活，讓他對未來在台南發展充滿期待。

都發局表示，宜居小東社宅位於市中心精華區，鄰近台南公園、台南車站、轉運站、成大醫院、商圈及多所學校，生活機能完善、交通便利。社宅內並規劃幼稚園、日照中心與店舖等複合式服務空間，可提供育兒、長照及日常生活需求，打造更友善安心的居住環境。

此外，市府配合宜居小東社宅工程，爭取中央前瞻計畫補助並加上市府自籌款，於地下空間增設停車場，提供344席汽車停車位。該停車場已由交通局於5月25日開放使用，也是台南市第一座與社會住宅合併開發的公有地下停車場，除服務社宅住戶外，也將作為台南火車站周邊重要停車轉乘設施。

今日入住典禮由市長黃偉哲致贈台南宜居社宅專屬入住禮「折疊推車」，象徵市府對住戶展開幸福生活的祝福，還有抽獎、有獎徵答等活動，獎品包括禮券及台南宜居社宅吉祥物「Sosi娃娃」，讓住戶感受宜居社宅大家庭的溫暖與活力。

台南市政府自辦興建的小東宜居社會住宅，今天舉辦住戶入住典禮，對面就是台南公園鄰近台南火車站被稱為「帝王級的地段」。記者吳淑玲／攝影

台南市政府自辦興建的小東宜居社會住宅，今天舉辦住戶入住典禮，對面就是台南公園鄰近台南火車站被稱為「帝王級的地段」。記者吳淑玲／攝影

台南市政府自辦興建的小東宜居社會住宅，今天舉辦住戶入住典禮，對面就是台南公園鄰近台南火車站被稱為「帝王級的地段」。記者吳淑玲／攝影

台南市政府自辦興建的小東宜居社會住宅，今天舉辦住戶入住典禮，住戶開心入住。記者吳淑玲／攝影

台南市政府自辦興建的小東宜居社會住宅，今天舉辦住戶入住典禮，對面就是台南公園鄰近台南火車站被稱為「帝王級的地段」。記者吳淑玲／攝影