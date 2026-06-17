鴻華先進純電行旅CAVIRA震撼上市！正式售價123.9萬元起

鴻海（2317）旗下鴻華先進（2258）17日宣布具備國際規格的第二款主力車型CAVIRA正式在台灣市場上市，並公布正式售價：「Emerge長里程版」正式售價123.9萬元；「Pioneer長里程性能版」正式售價138.9萬元。 承襲品牌「入門即滿配」的誠意，以頂級規格與卓越續航力，正式開啟台灣純電SUV市場的全新紀元。

自5月20日啟動預接單以來，CAVIRA憑藉其超越同級的空間表現與超跑級性能，迅速引發全台消費者與科技迷的強烈關注，接單數超過1,000張，不僅展現台灣消費者對FOXTRON品牌的信賴，更代表市場對鴻華先進自主研發技術與CDMS（Contract Design and Manufacturing Service）商務模式的實力給予高度肯定。為回饋廣大支持FOXTRON品牌的消費者，即日起至7/31購買CAVIRA，即提供10,000配件補助金，讓消費者自由選擇需要的配件。

CAVIRA純電行旅是FOXTRON品牌旗下融合鴻海集團ICT技術能量與豐富車輛設計經驗的精髓之作。全車系堅持「入門即滿配」思維，標配雙前座電動座椅、電控式出風口、四門隔音玻璃、電動充電口蓋等多項豪華配備，並提供天窗、雙色車身、鋁圈輪胎升級等多樣化選配，全面滿足車主的個性化用車需求。

為確保CAVIRA車主擁有最完美的交車與日常用車體驗，FOXTRON品牌已於全台完成完整佈局，共設有18個展示中心、25個服務中心及14個交車中心。提供即時便捷的購車諮詢、專業的保修技術與完善的售後服務，建立涵蓋產品選擇、購車、日常用車到售後服務的電動車全價值鏈體驗，讓安心感從選車延伸至用車全程。

鴻華先進以獨有的科技創新基因和堅實的行動力，正引領台灣電動車產業邁入全新紀元。透過「開放平台」與獨特的「CDMS商務模式」，鴻華先進與國際夥伴共同拓展全球市場。今年下半年，隨著產品正式出口紐澳，將成為台灣電動車邁向國際的新里程碑，後續各大市場亦將依序啟動。