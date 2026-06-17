新光三越股東會爆驚喜！股息加碼至3.8元 北車規劃曝、登高賽有望復辦

新光三越17日召開股東會，會中罕見出現股東臨時提案調高股利，在現場無異議通過下，今年現金股利由原訂每股3元提高至3.8元，以新光三越2025年每股純益（EPS）3.99元計算，配發率大幅提高。董事長吳東昇表示，公司財務結構穩健、現金流「strong」，將持續為股東創造長期穩健回報。

此次股東會最大焦點之一，為股東針對盈餘分配案提出修正，認為公司保留盈餘超過10億元，在財務體質穩健情況下，應提高股東回饋，同時降低未分配盈餘稅負，建議將現金股利由每股3元調高至3.8元。吳東昇回應，董事會原提案屬建議性質，公司整體財務結構與現金流維持良好，因此順利通過修正案。

除了股利議題外，新光三越近期成功取得台北車站商場經營權，也成為股東關注焦點。吳東昇在會中將該案定調為「立足台灣的重要計畫」，並由總經理吳昕陽進一步說明，未來將以「Window to the World」為核心概念，希望讓入境旅客在台北車站就能接觸台灣新創、特色食品及優質品牌。

吳昕陽表示，目前相關規劃仍在與平台進一步對接中，細節暫時不便對外說明，但未來也規劃引進國際品牌，打造兼具觀光展示與零售功能的全新商業場域。鎖定台北車站作為國門交通樞紐優勢，讓國際旅客一抵台，就能接觸台灣具代表性的優質商品，包括新創品牌、特色食品等，成為對外展示台灣產業實力的重要窗口。

他進一步表示，除了向海外旅客展示台灣品牌外，公司也規劃引進國際品牌進駐，讓剛進入台灣市場的海外品牌，能優先在北車這個高人流據點接觸本地消費者，藉此打造兼具觀光導流、品牌展示與零售消費功能的全新商業場域。

現場股東則高度肯定公司成功取得北車商場經營權，指出該案位於台北車站CBD核心區域，鄰近雙子星開發案，串聯高鐵、台鐵及機場捷運，未來可望與新光三越站前店形成更完整商圈優勢，進一步鞏固公司在百貨零售市場領先地位。

此外，有股東建議公司恢復舉辦「新光摩天大樓登高大賽」，盼延續過去站前店累積的活動聲量。股東指出，該活動過去已舉辦超過40屆，不僅成功聚集人潮，也兼具公益效果；另新光人壽登高賽累計已舉辦10屆，累計捐贈金額超過1.6億元，捐血數量突破20萬袋。

對此，吳東昇正面回應表示，這項建議相當寶貴，經營團隊將審慎評估，未來不排除結合站前店與北車新案共同規劃相關活動，進一步帶動商圈發展與品牌形象。

展望後市，吳東昇表示，公司今年將持續強化安全管理機制與災害風險預防能力，同時去年已依計畫開出第16家分店台南小北門店，將持續追求營運成長與企業永續發展。