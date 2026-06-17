全台最大好市多來了！高雄3大新商場比一比 這裡房價已漲三成

高雄市將有三大賣場即將進駐，其中7月將開幕的「好市多高雄亞灣店」最受關注。不過住商不動產觀察實價資料，三大商場以「LaLaport高雄」周邊房價漲勢最驚人，自2023年至今單坪房價已大漲23.7%；至於消費者期待的「好市多高雄亞灣店」，周邊亦有3.1%的穩健增長。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶表示，高雄市截至明年為止，將有三大賣場即將進駐，除了「好市多高雄亞灣店」，還包括年底開張的「LaLaport高雄」、明年預計營業的「高雄車站環球購物中心」。

據了解，7月將開幕的「好市多高雄亞灣店」，原店址位處中華五路，原為全台第一家好市多，因租約到期而將移至亞洲新灣區的80期重劃區，店面規模逾1.4萬坪，為全台最大的好市多。

觀察實價，該店周邊房價穩定，2023年每坪成交單價約28.9萬元，今年平均單價微漲3.1%至29.8萬元左右。

住商不動產高雄夢時代加盟店協理鄭英山表示，該店周邊為重劃區地段，周邊少有私有土地，較少新案供給，相對而言房市表現也較顯穩健，目前中古市場平均約3字頭，僅部分國宅社區仍有2字頭價位，新案則可上達4~5字頭左右，未來隨知名賣場進駐，有望為周邊創造更多房市議題。

另位處鳳山區、緊鄰衛武營國家藝術文化中心的「LaLaport高雄」，周邊房價從2023年的每坪26.2萬元，一路上揚至今達32.4萬元，漲幅達23.7%，表現為三大賣場之冠。

至於「高雄車站環球購物中心」則表現較顯低迷，房價出現1.9%的微幅修正。

賴志昶分析，LaLaport位處於鳳山區國泰重劃區，緊鄰衛武營大型綠地，又有高雄捷運，生活機能豐富，因此能在房市趨冷之下，仍相對具保值性。

環球購物中心則位處高雄車站，周邊屬早期開發的市區環境，受限於車站重建的建設黑暗期，而房市發展較顯遜色，惟未來隨著車站改建逐漸成形，又有大型賣場進駐，未來性頗為可期。

賴志昶表示，大型賣場或百貨業者進駐，雖能為區域帶來話題性，並讓周邊機能帶來顯著提升，惟購屋人也需考量此類商業設施也會帶來巨大人流與車流，如周邊交通設施仍未到位，反而得讓住戶承擔短時間的通勤黑暗期。