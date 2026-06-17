全球前三大類胡蘿蔔素公司立弘18.88元上櫃 搶攻國際52億美元市場商機

全球前三大類胡蘿蔔素公司立弘（1780）17日以每股18.88元正式上櫃掛牌交易，公司掛牌後一度拉高至29元，早盤維持在27.15元價位。受惠全球天然色素、保健營養與預防醫學需求升溫，加上歐美人工色素法規趨嚴，帶動天然替代原料商機加速浮現，立弘自有品牌已銷售至逾60國，後續營運成長動能備受關注。

調研機構Grand View Research指出，全球類胡蘿蔔素市場2024年規模約32.62億美元，預估2033年將成長至52.21億美元，2025年至2033年年複合成長率約5.4%，顯示天然色素與營養添加需求仍處長線擴張軌道。

立弘為亞洲少數能大量生產完整系列合成類胡蘿蔔素產品的廠商，並已於德國、上海設有據點，搭配既有全球通路布局，對亞太市場後續成長紅利具備地緣與通路優勢。

立弘近年也積極透過「垂直發展」與「平行發展」策略，開啟第二成長曲線。垂直發展方面，公司研發藍圖已鎖定向上開發關鍵中間體原料，並延伸至醫藥中間體與其他營養素，同時投入生物發酵技術，切入發酵萃取β-胡蘿蔔素，瞄準clean label潔淨標示與天然原料需求較高的客戶群。

平行發展方面，則由既有類胡蘿蔔素產品延伸至玉米黃素等醫藥保健應用領域，推動產品組合持續往高附加價值升級。

此外，全球食安法規正加速推動人工色素退場，亦為立弘帶來政策性利多。美國FDA於2025年宣布，將啟動撤銷Orange B與Citrus Red No.2許可程序，並推動食品業者於2026年底前淘汰六種常用合成色素；FDA後續追蹤頁面顯示，整體時程已延伸至2027年底。加州AB418也將自2027年1月1日起禁止特定添加物用於州內食品銷售；歐盟則早已自2010年起對部分人工色素實施警語標示要求。在法規與品牌商配方調整雙重推動下，天然色素替代需求可望成為食品原料市場的重要成長題材。

法人表示，隨著全球高齡化、慢性病管理與天然替代浪潮持續發酵，預防醫學市場規模有望進一步放大。立弘憑藉合成、配方、法規參與及客製化服務能力，未來不僅有機會受惠單一色素替代商機，更可望擴大在亞洲預防醫學原料市場的戰略地位。