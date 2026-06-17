台康生技海內外市場大進擊 乳癌新給付7月上路、明年海外拚藥品上市

台康生技（6589）16日公告，衛福部已經核准自今年7月1日起，擴增台康生的「益康平EIRGASUN 420 mg」用於HER2陽性早期乳癌（Early Breast Cancer, EBC）相關健保給付範圍。台康生技強調，本次健保給付範圍擴增，未來五年每年可望嘉惠約1,566至1,755位早期乳癌病患，健保新增支出約2億元。

法人估計，由於國內參與相關給付方案的生物相似藥供應商有限，台康生技可望成為大贏家，為後續營運增添成長動能。

台康生董事長劉理成表示，此次健保給付調整主要針對HER2陽性早期乳癌患者，過去腫瘤介於0.5至2公分的部分患者未能獲得完整給付，患者若持續接受治療，多需自費負擔。隨著新制上路，符合條件患者將可獲得更完整治療支持，有助提升治療持續率及降低復發風險。

針對台康生技未來海外市場展望，劉理成表示，今年除了客戶早期開發的案子增加外，公司今年將執行四個專案準備送BLA/NDA或是上市的產品，這些客戶將對今年的營收有很大的助益。此外，台康生技的第二代乳癌生物相似藥 EG1206A，目標今年送件，明年爭取獲得美國藥證，若能順利達標，將可為台康生技明年獲得龐大的里程碑金。

台康生技今年5月營收表現不俗，單月營收1.16億元，年增56.35%；前五月營收5.07億元，年增43.25%。營收成長動能除了原有的乳癌生似藥EG1206A 授權金認列外，也受惠於既有CDMO 專案轉廠至竹北廠。台康生技的新案在技轉後期，於5月份展開 GMP 生產前準備工作，預期將對 2026 年下半年營收產生顯著挹注效益。

台康生技繼去年取得 FDA/EMA 對生物相似藥 EG1206A 三期臨床試驗豁免的正面回覆後，今年3月更與 Sandoz及原廠Roche/Genetech於歐美主要市場達成上市專利和解協議。目前EG1206A 的送件與上市時程均依原定計畫推進，相關授權金也將逐步到位。整體而言，未來一至兩年營收的持續成長可望明顯展現。