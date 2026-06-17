快訊

國防部：國軍將於6月下旬實施「立即備戰操演」

美國人愛吃壽司、拉麵 日本餐飲巨頭為何難插旗全美

世足／梅西帽子戲法讓姆巴佩、哈蘭德都失色 阿根廷3：0跨出衛冕第一步

聽新聞
0:00 / 0:00

台康生技海內外市場大進擊 乳癌新給付7月上路、明年海外拚藥品上市

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

台康生技（6589）16日公告，衛福部已經核准自今年7月1日起，擴增台康生的「益康平EIRGASUN 420 mg」用於HER2陽性早期乳癌（Early Breast Cancer, EBC）相關健保給付範圍。台康生技強調，本次健保給付範圍擴增，未來五年每年可望嘉惠約1,566至1,755位早期乳癌病患，健保新增支出約2億元。

法人估計，由於國內參與相關給付方案的生物相似藥供應商有限，台康生技可望成為大贏家，為後續營運增添成長動能。

台康生董事長劉理成表示，此次健保給付調整主要針對HER2陽性早期乳癌患者，過去腫瘤介於0.5至2公分的部分患者未能獲得完整給付，患者若持續接受治療，多需自費負擔。隨著新制上路，符合條件患者將可獲得更完整治療支持，有助提升治療持續率及降低復發風險。

針對台康生技未來海外市場展望，劉理成表示，今年除了客戶早期開發的案子增加外，公司今年將執行四個專案準備送BLA/NDA或是上市的產品，這些客戶將對今年的營收有很大的助益。此外，台康生技的第二代乳癌生物相似藥 EG1206A，目標今年送件，明年爭取獲得美國藥證，若能順利達標，將可為台康生技明年獲得龐大的里程碑金。

台康生技今年5月營收表現不俗，單月營收1.16億元，年增56.35%；前五月營收5.07億元，年增43.25%。營收成長動能除了原有的乳癌生似藥EG1206A 授權金認列外，也受惠於既有CDMO 專案轉廠至竹北廠。台康生技的新案在技轉後期，於5月份展開 GMP 生產前準備工作，預期將對 2026 年下半年營收產生顯著挹注效益。

台康生技繼去年取得 FDA/EMA 對生物相似藥 EG1206A 三期臨床試驗豁免的正面回覆後，今年3月更與 Sandoz及原廠Roche/Genetech於歐美主要市場達成上市專利和解協議。目前EG1206A 的送件與上市時程均依原定計畫推進，相關授權金也將逐步到位。整體而言，未來一至兩年營收的持續成長可望明顯展現。

乳癌 健保 衛福部

延伸閱讀

43歲女輕微「抽痛感」揪出乳癌 醫籲：小心術後5年「長尾復發」風險

肺高壓新藥給付 罕病治療迎曙光

沛爾癌藥 拚2026年底取藥證

再窮不能苦孩子 衛福部啟動兒科倉儲調度計畫…洗腎、心臟病藥列首波

相關新聞

全台2萬家早餐店比超商還多！巷口阿姨如何煎出2千億產值王國？

早餐店，可說是台灣獨步全球的業種。不僅早餐種類繁多，從傳統台式到現代西式，從豆漿油條、爌肉飯、麵線羹到三明治、漢堡，店面數量也是多如繁星。

王品股東會／超額配發16.11元現金股利 股東超滿意

王品（2727）17日召開2026年股東常會，會中通過2025年財務報表與盈餘分配案，並順利完成董事改選。董事長陳正輝表示，感謝股東的支持與勉勵，回顧2025年，在王品全體同仁的努力下，繳出亮眼成績單，今年也延續好表現，前五月的合併營收提前突破百億大關達107億元，全年可望順利超越200億元。

採收前遇暴雨彰化花生大發芽 王惠美喊中央救農民

連日下雨，彰化今天終於放晴，但目前大城鄉正值採收期，連日降雨已超出作物可承受範圍，成熟花生長時間浸泡於高含水量土壤中，陸續出現植株腐爛、果實發芽等情形，還有沿海地區甘藷（地瓜）也受損，彰化縣府籲中央及早核定災害補助啟動救助。

「父母做什麼工作？」企業面試5大地雷題目　最重可罰150萬元

時序進入6月新鮮人求職旺季，企業透過面試找人才，哪些問題不能問？104人力銀行整理5大面試地雷題，包含身家調查、感情狀況、家庭/婚育計畫、人格標籤、性別/年齡條件等常見可能觸法問題，提醒企業若面試時有就業歧視或是詢問隱私，經求職者舉發並確認成立後，便將處以新台幣30萬元至150萬元罰鍰。

影／外面下大雨、裡面忙採瓜 九如青農溫室瓜果雨季照樣甜

近日雨勢一波接一波，農損災情慘。屏東縣九如鄉青農張銘峰10年前申請當時農委會補助設置加強型簡易溫室，挺過颱風，現今溫室內正收成馬卡龍小西瓜、美濃瓜「翠妞」、「嘉玉」，宅配銷售外，本周起也上架九如鄉農會超市，消費者多個選擇，享受美味瓜果。

股市獲利資金將回房市？最新調查結果曝

股市大好，加上央行總裁表示打房到此為止，最新「中信房屋宅調查」顯示，對於第3季，有26%受訪者預期價格將上揚，較前一季增加1.4個百分點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。