快訊

國防部：國軍將於6月下旬實施「立即備戰操演」

美國人愛吃壽司、拉麵 日本餐飲巨頭為何難插旗全美

世足／梅西帽子戲法讓姆巴佩、哈蘭德都失色 阿根廷3：0跨出衛冕第一步

聽新聞
0:00 / 0:00

王品股東會／超額配發16.11元現金股利 股東超滿意

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
王品今日召開股東會由董事長陳正輝主持。王品／提供
王品今日召開股東會由董事長陳正輝主持。王品／提供

王品（2727）17日召開2026年股東常會，會中通過2025年財務報表與盈餘分配案，並順利完成董事改選。董事長陳正輝表示，感謝股東的支持與勉勵，回顧2025年，在王品全體同仁的努力下，繳出亮眼成績單，今年也延續好表現，前五月的合併營收提前突破百億大關達107億元，全年可望順利超越200億元。　

王品2025年合併營收達234.5億元，年增5.21%，連續3年突破新台幣200億大關，創集團營收新紀錄。稅後淨利13.3億元，EPS 16.02元，連續三年賺逾1.5個股本。為回饋股東支持，超額配發現金股利16.11元，配發率100.56%，也寫下掛牌以來新高。　

展望2026年，陳正輝表示，台灣事業群將專注做三件事：第一是將品牌做強：將努力做好20個旗下品牌，讓具競爭力的品牌在該賽道做到市場第一名，才能長期發展。其次是將會員做深：目前王品瘋美食APP已有580萬會員，相當於全台四分之一人口，並且是高含金量、消費能力高的人群，對於王品營收貢獻達55%，希望透過提供更好的體驗與競爭力，提升會員的品牌黏著度與回購頻次，帶來更多業績貢獻。第三是將供應鏈做精，由於王品多數餐點和牛肉有關，進口量也高居全台之冠，掌握牛肉的進口、加工，有助未來發展相關品牌。其次是所有餐飲必備的蔬果供應鏈，從採購到加工、截切都做精，以支持王品未來發展。　　

關於大陸事業群，陳正輝表示，該市場擁有全世界最競爭的餐飲業，存活都很困難，王品已經找到發展的方式，從三個方向：高品質、高性價比與高「顏值」全面競爭，從菜色設計、餐廳軟硬裝潢、供應鏈能力到經營體質均需要做到最好，王品透過一系列的改革，調整有成，營收每月成長，至今已連續8季獲利，看好大陸事業群持續成長，日前也已公告大陸事業群「合品」分拆上市規劃。　　

王品再度發放總價值達3,000元的「王品股東大禮包」，今年增加使用便利性，大禮包內容全數改為電子券形式，包含全集團門市適用的200元抵用券1張、每月100元抵用券24張、「瘋美食購物網」200元優惠碼，股東只需透過「王品瘋美食APP」即可一鍵領取。

此次王品集團股東會同時進行董事改選，兩位新任獨董為前工業策進會產業情報研究所（MIC）所長詹文男，資深會計師陳慧銘。王品股東會平和順利，全程歷時39分鐘就圓滿結束。有股東表示，這幾年王品表現非常優異，連續三年的EPS都超過15元，對股東來說，股價沒有大起大落的表現，不需要擔心股市的暴漲暴跌，是非常高額且穩定的投資標的。法人預估，2026年因連假多，股市表現優異帶動消費潮，王品前5個月營收已經提前突破100億元大關，今年全年營收可望順利突破200億元。

王品 股利 營收

延伸閱讀

冠星通過配息4元 看好世足效應激勵今年營運

越關越大尾…尖點股價狂飆收518元 自結5月EPS 0.79元

東陽股東常會／看好銷美關稅調降至15% 效益下半年發威

穎崴股東會行情升溫 股價重返萬元關卡以上

相關新聞

全台2萬家早餐店比超商還多！巷口阿姨如何煎出2千億產值王國？

早餐店，可說是台灣獨步全球的業種。不僅早餐種類繁多，從傳統台式到現代西式，從豆漿油條、爌肉飯、麵線羹到三明治、漢堡，店面數量也是多如繁星。

王品股東會／超額配發16.11元現金股利 股東超滿意

王品（2727）17日召開2026年股東常會，會中通過2025年財務報表與盈餘分配案，並順利完成董事改選。董事長陳正輝表示，感謝股東的支持與勉勵，回顧2025年，在王品全體同仁的努力下，繳出亮眼成績單，今年也延續好表現，前五月的合併營收提前突破百億大關達107億元，全年可望順利超越200億元。

採收前遇暴雨彰化花生大發芽 王惠美喊中央救農民

連日下雨，彰化今天終於放晴，但目前大城鄉正值採收期，連日降雨已超出作物可承受範圍，成熟花生長時間浸泡於高含水量土壤中，陸續出現植株腐爛、果實發芽等情形，還有沿海地區甘藷（地瓜）也受損，彰化縣府籲中央及早核定災害補助啟動救助。

「父母做什麼工作？」企業面試5大地雷題目　最重可罰150萬元

時序進入6月新鮮人求職旺季，企業透過面試找人才，哪些問題不能問？104人力銀行整理5大面試地雷題，包含身家調查、感情狀況、家庭/婚育計畫、人格標籤、性別/年齡條件等常見可能觸法問題，提醒企業若面試時有就業歧視或是詢問隱私，經求職者舉發並確認成立後，便將處以新台幣30萬元至150萬元罰鍰。

影／外面下大雨、裡面忙採瓜 九如青農溫室瓜果雨季照樣甜

近日雨勢一波接一波，農損災情慘。屏東縣九如鄉青農張銘峰10年前申請當時農委會補助設置加強型簡易溫室，挺過颱風，現今溫室內正收成馬卡龍小西瓜、美濃瓜「翠妞」、「嘉玉」，宅配銷售外，本周起也上架九如鄉農會超市，消費者多個選擇，享受美味瓜果。

股市獲利資金將回房市？最新調查結果曝

股市大好，加上央行總裁表示打房到此為止，最新「中信房屋宅調查」顯示，對於第3季，有26%受訪者預期價格將上揚，較前一季增加1.4個百分點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。