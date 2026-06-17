快訊

LINE免費貼圖6款！端午諧音哏必用 小小兵貼圖爽用到年底

台中悍女再大鬧台中地院 囂張嗆喊：我打全世界律師巴掌

外遇兔來了！壽司郎×西村優志「3款餐點＋19款周邊」5大角色可愛現身

聽新聞
0:00 / 0:00

網家股東會／股價重返高點？董座詹宏志「我沒有這樣的底氣」

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
網家董事長詹宏志。記者曾吉松／攝影
網家董事長詹宏志。記者曾吉松／攝影

富邦媒（8454）董事長蔡明忠今年在股東會喊出「重返千元榮光」，昔日電商高價股代表網路家庭（8044）17日召開股東會，被問到是否有股價目標，網家董事長詹宏志笑稱他看到相關的報導，「我的大學同學蔡明忠給我很大的壓力」，喊出目標後股價連續漲，他坦承「我們沒有這樣的條件」、「我缺少這樣的底氣，它們（富邦媒）比我們有資格說這樣的話」。

詹宏志指出，股價重返一個目標是業者的願望，但當前電商並不容易，也有它的挑戰，他認為，當前網家最重要的是維持產業的重要性與創新能力。他並未對員工和主管表示股價要有什麼目標，事實上，股價與營收都是要創造一些服務和樣貌、變成改變社會的一部分，做到了，業績和股價就會上升。

詹宏志 網家 富邦媒

延伸閱讀

網家股東會／董事長詹宏志談壓力 新對手負毛利、跨境電商低價產品

台積電（2330）10年前「買在170高點」！但過程…融資慘賠500萬連泡麵都比價

謝金河喊「回檔是機會」反引恐慌！股民一面倒喊完蛋：東方神秘力量發功了

大立光衝上5,245元 短短兩個月股價翻倍大漲145%

相關新聞

全台2萬家早餐店比超商還多！巷口阿姨如何煎出2千億產值王國？

早餐店，可說是台灣獨步全球的業種。不僅早餐種類繁多，從傳統台式到現代西式，從豆漿油條、爌肉飯、麵線羹到三明治、漢堡，店面數量也是多如繁星。

高雄三大賣場接力進駐 商圈效應可望動周邊房價

高雄截至明年將有三家大型賣場陸續進駐，包括今年7月開幕的好市多高雄亞灣店、年底登場的LaLaport高雄店及預計明年營運的高雄車站環球購物中心，據房市業者觀察，LaLaport高雄店周邊房價自2023年至今每坪漲幅達23.7%，備受期待的好市多高雄亞灣店周邊房價，也上漲約3.1%。

皇昌營造股東會／通過去年下半年每股配發1元現金股利

皇昌（2543）營造17日股東會，董事長江程金親自主持，會中承認去年財報，並通過2025年下半年每股配發1元現金股利；總計皇昌營造去年每股共配發1.5元現金股利。

老舊公寓增設電梯修法排除隱形障礙 北市免繳「百萬代金」

北市鼓勵老舊公寓增設電梯，北市議會法規會今審查通過「北市建築物附設停車空間繳納代金及管理使用自治條例」修正案，若申請增設升降機，致減少或取消設置法定停車位，可免繳納代金，約200至300萬元，預計下周送臨時大會二、三讀。

台南社宅規劃逾1.2萬戶 南科周邊新市安居已啟動抽籤

南市政府持續推動社會住宅政策，市府副秘書長兼都發局長林榮川表示，由中央興辦的「新市安居」社會住宅已正式公告招租及抽籤作業，基地位於南科周邊，共提供675戶住宅，目前建築工程已全數完工，預計今年底陸續辦理入住。

鄉林建股東會／賴正鎰：兩岸布局穩定推進、雙北兩大都更案下半年登場

鄉林建設（5531）17日召開股東會，董事長賴正鎰說，房地產市場已經築底回溫，加上央行總裁楊金龍公開說「選擇性信用管制就到這裡」，他研判央行18日召開理監事會議將持續鬆綁，換屋族都期待購買第二房的貸款成數能再放寬到七成；提高高價住宅貸款認定標準；鬆綁土建融貸款成數，他相信央行會做出有利決策，真正減輕剛性需求者的購屋負擔。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。