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東陽股東常會／看好銷美關稅調降至15% 效益下半年發威

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
東陽今天股東會，董事長為吳永茂（右）、總經理為吳永祥（左）看好銷美關稅調降至15%推升下半年銷售。東陽提供
東陽今天股東會，董事長為吳永茂（右）、總經理為吳永祥（左）看好銷美關稅調降至15%推升下半年銷售。東陽提供

東陽（1319）於今日6月17日召開股東常會，看好銷美關稅調降至15%，使台灣的汽車零組件業者與主要競爭對手國回到較公平的競爭基礎，東陽會持續專注強化核心競爭力，做大做強、整理整頓、汰弱留強，提升東陽永續成長的競爭力。

會中提請承認114年度之營業報告書及114年度盈餘分配案決議配發現金股利5元（共計發放金額約新台幣30億元）。

同時改選董事7席（含3席獨立董事）。董事4席：吳永豐、吳永茂、吳永祥、黃三良及獨立董事3席：吳淑珍、陳玲珠、洪曉萍。

今年東陽前5月自結合併營收94.87億元，自結合併稅前淨利18.32億元，累計稅前EPS 3.11元，創歷年同期累計第三高。

隨著汽車零組件銷美關稅政策拍板定案，及中東戰事有望平息，市場不確定因素逐步消除，市場需求回穩，客戶拉貨節奏可望回歸正常，帶動下半年整體接單表現，產業發展亦將回到正常成長軌道。

為掌握未來市場成長契機，東陽今年積極展開各項計畫，技術方面，擴張OEM與AM R&D人才，導入精兵政策，跨足車電應用，專注新產品及模具開發；ESG方面，投入近2億元增設環保設備；全面導入AI助理，提升人力資源運用效率，隨著科工廠、七股廠的建廠陸續到位，新市廠依原定計畫持續推進，更強化東陽整體產銷布局，為未來3~5年的營運成長奠定堅實基礎。

東陽 關稅 吳永祥

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