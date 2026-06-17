快訊

國防部：國軍將於6月下旬實施「立即備戰操演」

美國人愛吃壽司、拉麵 日本餐飲巨頭為何難插旗全美

世足／梅西帽子戲法讓姆巴佩、哈蘭德都失色 阿根廷3：0跨出衛冕第一步

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達外溢效應有解！北市關渡洲美完成國審變更

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

輝達台灣總部進駐北士科後，預期帶來的外溢效應，台北市政府鎖定洲美地區為北士科二期。內政部國土計畫審議會於16日召開會議，審議「臺北市國土功能分區劃設書圖」，臺北市政府副秘書長林士斌率領市府團隊出席，會議經國審會充分討論，最終同意北市府提案，將關渡洲美平原劃設為「城鄉發展地區第一類」，奠定臺北市長期空間發展布局之關鍵基礎。

北市府為落實中長期規劃願景，針對關渡及洲美地區，除已徵收的關渡自然公園劃設為國土保育地區第四類外，其餘區域積極爭取劃設為「城鄉發展地區第一類」。都發局於會中指出，該地區現況已不具備支持國家糧食安全功能；且因應北投士林科技園區產業廊帶成熟及輝達（NVIDIA）等指標企業進駐之外溢效應，市府提前部署，將該區定位為「兼顧都市發展儲備與環境保育」的市政儲備用地，為下世代的都市成長預留規劃彈性。

國審會委員指出，關渡洲美平原具備多元功能，該區域劃設為城鄉發展地區第一類後，後續仍應回歸農業區都市計畫管制規定辦理。委員亦強調，未來都市計畫應納入生態淨零損等永續發展策略進行整體規劃。

北市府感謝內政部國審會委員對本市規劃的肯定。未來將在維護生態保育的前提下，考量環境涵容能力及防洪需求，逐步銜接周邊產業與未來都市發展，讓關渡及洲美地區成為驅動臺北永續成長的引擎。都發局再次強調，本市國土計畫通過後，確立長遠功能分區定位，後續實質開發與土地利用，仍應回歸現行都市計畫管制規定辦理。

輝達 北市 北士科

延伸閱讀

牽動草鴞棲地！北沙崙、南沙崙開發定位不同 台南議員促說清楚

未來10年房市資金布局戰場 李同榮：北中南12大重劃區含金量高

今年度總預算尚未通過 政院：恐衝擊8社福津貼7月加碼

七股科工區吸引在地「芝麻」企業 打造自動化生產工廠

相關新聞

全台2萬家早餐店比超商還多！巷口阿姨如何煎出2千億產值王國？

早餐店，可說是台灣獨步全球的業種。不僅早餐種類繁多，從傳統台式到現代西式，從豆漿油條、爌肉飯、麵線羹到三明治、漢堡，店面數量也是多如繁星。

王品股東會／超額配發16.11元現金股利 股東超滿意

王品（2727）17日召開2026年股東常會，會中通過2025年財務報表與盈餘分配案，並順利完成董事改選。董事長陳正輝表示，感謝股東的支持與勉勵，回顧2025年，在王品全體同仁的努力下，繳出亮眼成績單，今年也延續好表現，前五月的合併營收提前突破百億大關達107億元，全年可望順利超越200億元。

採收前遇暴雨彰化花生大發芽 王惠美喊中央救農民

連日下雨，彰化今天終於放晴，但目前大城鄉正值採收期，連日降雨已超出作物可承受範圍，成熟花生長時間浸泡於高含水量土壤中，陸續出現植株腐爛、果實發芽等情形，還有沿海地區甘藷（地瓜）也受損，彰化縣府籲中央及早核定災害補助啟動救助。

「父母做什麼工作？」企業面試5大地雷題目　最重可罰150萬元

時序進入6月新鮮人求職旺季，企業透過面試找人才，哪些問題不能問？104人力銀行整理5大面試地雷題，包含身家調查、感情狀況、家庭/婚育計畫、人格標籤、性別/年齡條件等常見可能觸法問題，提醒企業若面試時有就業歧視或是詢問隱私，經求職者舉發並確認成立後，便將處以新台幣30萬元至150萬元罰鍰。

影／外面下大雨、裡面忙採瓜 九如青農溫室瓜果雨季照樣甜

近日雨勢一波接一波，農損災情慘。屏東縣九如鄉青農張銘峰10年前申請當時農委會補助設置加強型簡易溫室，挺過颱風，現今溫室內正收成馬卡龍小西瓜、美濃瓜「翠妞」、「嘉玉」，宅配銷售外，本周起也上架九如鄉農會超市，消費者多個選擇，享受美味瓜果。

股市獲利資金將回房市？最新調查結果曝

股市大好，加上央行總裁表示打房到此為止，最新「中信房屋宅調查」顯示，對於第3季，有26%受訪者預期價格將上揚，較前一季增加1.4個百分點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。