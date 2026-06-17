輝達外溢效應有解！北市關渡洲美完成國審變更

輝達台灣總部進駐北士科後，預期帶來的外溢效應，台北市政府鎖定洲美地區為北士科二期。內政部國土計畫審議會於16日召開會議，審議「臺北市國土功能分區劃設書圖」，臺北市政府副秘書長林士斌率領市府團隊出席，會議經國審會充分討論，最終同意北市府提案，將關渡洲美平原劃設為「城鄉發展地區第一類」，奠定臺北市長期空間發展布局之關鍵基礎。

北市府為落實中長期規劃願景，針對關渡及洲美地區，除已徵收的關渡自然公園劃設為國土保育地區第四類外，其餘區域積極爭取劃設為「城鄉發展地區第一類」。都發局於會中指出，該地區現況已不具備支持國家糧食安全功能；且因應北投士林科技園區產業廊帶成熟及輝達（NVIDIA）等指標企業進駐之外溢效應，市府提前部署，將該區定位為「兼顧都市發展儲備與環境保育」的市政儲備用地，為下世代的都市成長預留規劃彈性。

國審會委員指出，關渡洲美平原具備多元功能，該區域劃設為城鄉發展地區第一類後，後續仍應回歸農業區都市計畫管制規定辦理。委員亦強調，未來都市計畫應納入生態淨零損等永續發展策略進行整體規劃。

北市府感謝內政部國審會委員對本市規劃的肯定。未來將在維護生態保育的前提下，考量環境涵容能力及防洪需求，逐步銜接周邊產業與未來都市發展，讓關渡及洲美地區成為驅動臺北永續成長的引擎。都發局再次強調，本市國土計畫通過後，確立長遠功能分區定位，後續實質開發與土地利用，仍應回歸現行都市計畫管制規定辦理。