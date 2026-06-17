「價值消費」成顯學 SHOPLINE助品牌客戶618首周GMV逆勢飆逾27%

全方位零售整合業者SHOPLINE近日公布「618 購物節」6月首周（6/1–6/9）戰報。台灣5月消費者物價指數（CPI）年增率攀升至 2.2%，突破通膨警戒線，民眾減少非必需開支的情況下，以美國為例，服裝鞋類等非食品類銷售首當其衝下滑5%-7%。伴隨零售通路多元化發展，整體電商市場持續面臨流量分散與獲客成本攀升的嚴峻挑戰。

SHOPLINE統計，平台上品牌客戶仍展現強勁成長動能。今年618檔期首周，SHOPLINE 品牌整體線上交易額（GMV）較去年同期成長逾27%，訂單量亦成長近18%。即使整體進站流量僅微幅增加約5%，平均客單價仍較去年同期成長逾7%，品牌成長動能正逐步由流量規模導向，轉向以流量品質、會員經營與高價值客群經營為核心，進一步帶動營收與獲利表現。

SHOPLINE 台灣總經理葉力維表示，SHOPLINE透過全通路軟硬體整合、專業顧問服務與實戰教學，並結合AI智慧商品推薦與專業廣告代操服務，協助品牌精準觸及目標客群、優化轉換效率並提升整體客單價。隨著年中採購與端午送禮需求持續發酵，SHOPLINE預期618當天將進一步推升買氣，帶動品牌客戶再創業績高峰，為上半年營收表現增添成長動能。

SHOPLINE 統計，618檔期中，線上GMV年增率（YoY）表現最亮眼的前三大產業類別，分別為「旅遊與文創服務」、「電子3C」以及「居家生活」。其中「旅遊與文創服務」成長幅度超過50%，成為本次最大黑馬。

顯示即使面臨通膨壓力，消費者並非停止消費，而是更重視商品與服務所能帶來的實際效益、生活體驗與情感價值。對於具備「體驗價值」或能滿足「情緒經濟」需求的商品，消費者買單意願依然強勁；旅遊體驗、高單價3C以及提升生活品質的居家商品持續成長，市場正朝向「重質不重量」的精緻化消費趨勢發展。