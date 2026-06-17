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momo富邦媒實習計畫起跑 統計產學合作十年、逾五成實習生轉正

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

時序進入暑假前夕，不少學生找實習工作，不只是短期工作體驗，也能成為進入產業、銜接正職的起點。台灣電商龍頭富邦媒（8454）旗下momo購物網自2017年啟動實習生計畫，今年正式邁入第十年，透過客服與物流第一線實務、有薪實習及導師輔導制度，協助學生提早認識職場、累積營運經驗。根據momo內部統計，實習生轉正率超過五成，至今仍有由實習轉為正職、年資超過七年的同仁持續在職。

momo公布，今年計畫串聯北、中、南共八個校系，涵蓋國際經營與貿易、流通管理、企業管理、行銷流通及智慧商務等領域，並由momo物流管理、客服中心及富昇物流共同參與。

momo強調，自計畫推動以來即提供有薪實習，讓學生在累積實務經驗的同時，也能獲得相對穩定的實習報酬。

「實習不是打雜」，是讓年輕人提早看見產業、證明自己，也找到未來方向的第一站。

隨著消費者對即時回應、售後服務、配送效率與履約品質的期待持續提升，客服與物流已成為影響購物體驗與消費者信任的關鍵環節。momo實習生計畫以客服與物流為兩大實務場域，帶領學生參與消費者服務、訂單履約、異常處理及跨部門協作，理解電商平台如何回應消費者需求，以及商品從下單到完成配送背後的營運流程。

為協助學生順利銜接職場，momo建立企業導師制度，由單位資深同仁或課級主管擔任導師，搭配訓練課程、操作手冊及現場指導，協助實習生熟悉工作內容，並在遇到實務問題或適應困難時即時提供協助。

momo實習生計畫以培養青年專業能力、協助提早就業為目標，讓學生在畢業前就能認識產業、累積經驗，並評估適合自己的職涯方向。根據momo內部統計，實習生轉正率超過五成，至今仍有當年由實習轉為正職、年資超過七年的同仁持續在公司服務，顯示實習不只是短期人力補充，也能成為學生進入科技零售產業、展開長期職涯的起點。

富邦媒 momo 實習

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