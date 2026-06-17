股市獲利資金將回房市？最新調查結果曝

股市大好，加上央行總裁表示打房到此為止，最新「中信房屋宅調查」顯示，對於第3季，有26%受訪者預期價格將上揚，較前一季增加1.4個百分點。

不過，調查也發現，雖然建商普遍認為股市獲利資金會回流房市，但逾四成民眾受訪表示雖然股市有獲利，但考量目前房市仍受信用管制影響，傾向等待房價進一步修正後再做規劃，另有10%的受訪者表示將繼續布局股市。

僅有17%、不到兩成的受訪者表示願意將部分股市獲利的資金轉入不動產市場。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，民眾對房價看漲信心回升，主要有三因素。首先，近期台股表現亮眼，市場資金動能充沛，且台灣整體經濟維持穩健成長，也為房市提供了有力支撐。

其次，國際政經局勢變化推升石油及原物料價格，在通膨預期升溫的情況下，房價自然也將水漲船高。

第三，央行第1季理監事會宣布第二戶貸款由5成提高至6成，雖然鬆綁幅度不大，但已釋出對自住需求相對友善的政策訊號，而央行總裁楊金龍日前明確表示「選擇性信用管制就到這裡」，整體房市築底態勢明朗。

莊思敏表示，雖然民眾房價信心回升，但在購屋時機的判斷上，觀望氣氛卻仍顯濃厚，有超過8成的受訪者認為「至少再等一年」才是較理想的進場時間。

分析原因，主要目前全台房價仍處於相對高檔，再加上股市表現強勢，也對房市形成一定程度的資金排擠效應。