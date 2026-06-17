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網家股東會／董事長詹宏志談壓力 新對手負毛利、跨境電商低價產品

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

網路家庭（8044）17日舉行股東會，去年仍繳出連續虧損、且虧損擴大的狀況。網路家庭董事長詹宏志在開場對股東報告時表示，去年好消息是零售業績持續上升，但兩大壓力來自新進對手以低毛利甚至負毛利在台灣想要站穩，以及中國大陸的低價商品目前「內捲外溢」大量銷售全球，也包括台灣在內，使網路家庭不可避免毛利也承壓。

他也指出，各種過去的實體通路和品牌都設立電商部門，擴大了電商的普及率，但也影響純電商營運。網路家庭內部的討論有兩重點，首先是不要失去在零售業的重要性，第二是要維持營收規模，去年下降了1.9%，他還是很高興，維持了低下跌，去年第4季也恢復成長，今年可望回到營收成長軌道。

面對新進對手如Coupang酷澎來勢洶洶，詹宏志並未點名，但他預期，新進對手要站穩市場，低毛利或負毛利的狀況不會長久，且有放緩的跡象，今年應該會呈現「點狀促銷」的狀況。

不過他特別注意中國電商大量往全球銷售對各地小經濟體的衝擊，從東南亞到日本、歐洲都會遇到中國電商，台灣也首當其衝。很多台灣用戶可能根本不知道自己向大陸購物，也影響網路家庭電腦周邊等產品的影響，但他認為消費者未必會長期購買，因為跨境購物也有一定的限制，但他強調這種「內捲外溢」的狀況，對很多中小店家造成很大的傷害，目前全球也都在關注這個狀況。

網路家庭去年全年合併營收約368.58億元，年減1.9%；歸屬母公司稅後淨損達9.21億元，每股淨損為4.62元。他指出，去年虧損擴大，主要是子公司21世紀（21JP）要去日本上市，改變內部一些會計規範，有一次性調整的費用，以及本業的業務調整。

跨境電商 電商 詹宏志

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