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加速布局北美新零售 快樂檸檬進駐Walmart、Costco

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
快樂檸檬與美國會員制倉儲領導品牌Costco合作，推出茶飲業少見的大型通路禮品卡販售模式。圖／雅茗提供
快樂檸檬與美國會員制倉儲領導品牌Costco合作，推出茶飲業少見的大型通路禮品卡販售模式。圖／雅茗提供

雅茗-KY全球連鎖茶飲品牌快樂檸檬，以創新的「無限門店」策略，逐步切入北美現製茶飲市場，繼4月進駐零售巨頭Walmart之後，6月再進一步與美國會員制倉儲領導品牌Costco合作，推出茶飲業少見的大型通路禮品卡販售模式。

雅茗表示，這一系列布局，標誌著快樂檸檬正從單純的連鎖門店經營者，朝「賦能大型零售的茶飲解決方案提供商」定位邁進。

雅茗表示，快樂檸檬與Walmart的合作順利展開，在亞利桑那州首店依託「AI智能調飲機」，門店開業後即迅速站穩腳步。這背後是其無限門店模式的初步驗證—不再依賴傳統大店與密集人力，而是將高效、標準化的出品系統，導入零售巨頭的人流動線。

雅茗表示，作為首個登陸北美Costco通路的新式茶飲品牌，快樂檸檬打破茶飲僅能現場點單的局限，通過禮品卡這一載體，將品牌體驗融入Costco高淨值會員的日常消費場景，這不僅是銷售通路的拓展，更是對「茶飲+會員零售」新生態的深度探索，而快樂檸檬禮品卡在Costco一上架，部分門店的禮品卡甚至上市即告售罄，Costco也隨即緊急追加訂單。

「我們不是單純賣茶，而是在輸出一套可複製的智能茶飲作業系統。」快樂檸檬全球首席執行官江錫毅表示，通過AI賦能將門店變成模組化的元件，可無縫嵌入超市、交通樞紐甚至辦公樓。這種輕資產的無限門店模式，讓快樂檸檬不再受限於物理空間，而是隨流量而動。

雅茗指出，此次與Walmart及Costco的雙線合作，在Walmart，它作為高頻消費品，提升了顧客停留時間與客單價；在Costco，它則化身為具有社交屬性的禮品選擇，豐富了會員權益。

隨著Walmart後續門店的籌備推進，以及Costco禮品卡通路的逐步擴大，快樂檸檬在北美的布局可望持續延伸，期望從手搖茶飲品牌逐步轉型為新零售基礎設施服務商。

Walmart Costco 亞利桑那州

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