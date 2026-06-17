快訊

台灣對美國賭太大？《外交政策》刊文：民進黨正面臨警訊

擲筊選人、買凶殺警…綠營票倉嘉義竹崎 勢力盤根錯節

米克拉颱風生成機率約5成 賈新興：端午節起夏季型天氣正式登場

聽新聞
0:00 / 0:00

中東和談、股價走揚 分析師：長榮航近期獲利有望優於預期

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

長榮航（2618）第2季營運受惠客貨運需求強勁，抵銷油價上漲衝擊，市場預估單季6獲利將優於市場共識。分析師指出，由於客運的燃油附加費無法抵銷燃油上漲對成本影響，市場原預估第2季獲利將大幅衰退。不過，4~5月客運載客率維持83%以上高檔，且貨運提升幅度也高於燃油上漲對成本影響下，獲利將高於市場共識，預估單季每股獲利（EPS）為0.6元。

同時，展望第3季營運，隨中東衝突逐漸平息，油價下跌有利獲利修復，其中，今年以來台灣AI SERVER及高科技半導體產品出口強勁，桃園機場出口貨量年成長22%，AI推升台股市值及GDP大幅提高，也形成強烈的財富效應並刺激出境旅遊需求，觀光署統計國人出境旅遊人次年成長9%。

市場原先共識航空燃油成本大漲將抑制航空股今年獲利表現，不過隨著中東衝突逐漸平息，且美國與伊朗宣布達成和平協議，航空燃油價格已自高點回落52%以上，有利航空股毛利率自第3季起顯著回升及獲利修復，估全季EPS為0.88元、季增46.6%，全年為4.5元。

長榮航 中東 桃園機場

延伸閱讀

美伊和平協議效應 美油價跌破4元、全球股漲 分析師：油價隨時可能回彈

有懼「高」症的台股投資人看過來 這檔鋼鐵股已獲長投買盤盯上

國泰世華銀林啟超：AI投資浪潮持續擴大台灣受惠 股市上看五萬點

美伊停戰引爆亞股瘋狂大漲！00964盤中飆新高…最後買進日就是今天

相關新聞

全台2萬家早餐店比超商還多！巷口阿姨如何煎出2千億產值王國？

早餐店，可說是台灣獨步全球的業種。不僅早餐種類繁多，從傳統台式到現代西式，從豆漿油條、爌肉飯、麵線羹到三明治、漢堡，店面數量也是多如繁星。

影／外面下大雨、裡面忙採瓜 九如青農溫室瓜果雨季照樣甜

近日雨勢一波接一波，農損災情慘。屏東縣九如鄉青農張銘峰10年前申請當時農委會補助設置加強型簡易溫室，挺過颱風，現今溫室內正收成馬卡龍小西瓜、美濃瓜「翠妞」、「嘉玉」，宅配銷售外，本周起也上架九如鄉農會超市，消費者多個選擇，享受美味瓜果。

股市獲利資金將回房市？最新調查結果曝

股市大好，加上央行總裁表示打房到此為止，最新「中信房屋宅調查」顯示，對於第3季，有26%受訪者預期價格將上揚，較前一季增加1.4個百分點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。