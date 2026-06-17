中東和談、股價走揚 分析師：長榮航近期獲利有望優於預期

長榮航（2618）第2季營運受惠客貨運需求強勁，抵銷油價上漲衝擊，市場預估單季6獲利將優於市場共識。分析師指出，由於客運的燃油附加費無法抵銷燃油上漲對成本影響，市場原預估第2季獲利將大幅衰退。不過，4~5月客運載客率維持83%以上高檔，且貨運提升幅度也高於燃油上漲對成本影響下，獲利將高於市場共識，預估單季每股獲利（EPS）為0.6元。

同時，展望第3季營運，隨中東衝突逐漸平息，油價下跌有利獲利修復，其中，今年以來台灣AI SERVER及高科技半導體產品出口強勁，桃園機場出口貨量年成長22%，AI推升台股市值及GDP大幅提高，也形成強烈的財富效應並刺激出境旅遊需求，觀光署統計國人出境旅遊人次年成長9%。

市場原先共識航空燃油成本大漲將抑制航空股今年獲利表現，不過隨著中東衝突逐漸平息，且美國與伊朗宣布達成和平協議，航空燃油價格已自高點回落52%以上，有利航空股毛利率自第3季起顯著回升及獲利修復，估全季EPS為0.88元、季增46.6%，全年為4.5元。