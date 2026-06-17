唐獎國際公認 諾貝爾獎前哨站

唐獎自成立以來、先前六屆得主中，已有六位生技醫藥獎得主、一位永續發展獎得主，後續也獲得諾貝爾獎殊榮，因此唐獎也被國際公認為「諾貝爾獎得主前哨站」。

根據唐獎教育基金會資料顯示，唐獎的生技醫藥獎與諾貝爾生理學或醫學獎相比有獨特之處，不同在於較著重臨床應用與醫術，表彰具原創性之生物醫學及藥物研發之科學研究。

2014年，唐獎首屆「生技醫藥獎」頒給了在癌症免疫療法有著劃時代貢獻的本庶佑（Tasuku Honjo）與詹姆斯·艾利森（James P. Allison），兩位專家在獲獎之後，僅在短短四年後就在2018年雙雙榮獲諾貝爾生理學或醫學獎。

2016年唐獎「生技醫藥獎」得主頒給兩位女科學家─珍妮佛·道納（Jennifer A. Doudna）與伊曼紐·夏彭提耶（Emmanuelle Charpentier），兩人以「CRISPR/Cas9」基因編輯技術，為人類醫學與農業帶來了革命性突破。她們也在獲頒唐獎四年後，於2020年又榮獲諾貝爾化學獎。

到了2022年，因新冠疫情期間拯救無數生命的 mRNA技術幕後推手─卡塔林·卡里科（Katalin Karikó）與德魯·魏斯曼（Drew Weissman）也在當年度成為唐獎「生技醫藥獎」得主。 隔年的2023年，兩人便以該項技術榮獲諾貝爾生理學或醫學獎。

2024年唐獎「永續發展獎」得主奧馬爾·亞基（Omar M. Yaghi），他研發的金屬有機骨架（MOFs）與共價有機骨架（COFs）材料，為碳捕集、儲氫及從沙漠空氣中取水帶來了無限可能。他於2025獲得諾貝爾化學獎。