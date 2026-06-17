商務旅客回流 台北晶華房價看升

晶華（2707）國際酒店集團董事長潘思亮表示，儘管未來台北將有多家國際級飯店陸續開幕，但看好高端消費市場持續成長，加上國際商務旅客回流力道強勁，商務客層級與消費力也同步提升，這些都對晶華集團的發展相對有利。

對於競爭，潘思亮氣定神閒，他笑稱，「信義區有四家高檔飯店要開，就讓他們去忙吧。」潘思亮表示，台北正朝向國際金融與商務中心發展，市場容量足以消化新增供給，競爭反而有助於提升整體城市能見度與房價水準。

他強調，今年台北晶華平均房價已較去年成長約一成，商務客需求持續熱絡，今年訂房狀況很好，目前商務市場需求價、量齊揚，房價在需求推升下，應還有向上空間。

針對市場關注的台北信義計畫區將迎來多家高端飯店加入戰局，潘思亮認為，市場不必過度擔心供給增加帶來的衝擊。他指出，國際級城市的飯店競爭往往屬於區域型市場，例如香港中環與九龍雖同屬一個城市，但因區域定位不同，各自擁有獨立客群與市場特色。台北也有類似情況，信義計畫區、中山區及大稻埕等區域各具特色，能吸引不同類型旅客。他進一步指出，近年全球地緣政治風險升高，台灣相對安全穩定，加上高端商務與觀光需求持續增加，讓飯店業具備調升房價的條件。

潘思亮觀察，今年來台商務旅客不僅人數增加，旅客層級與消費能力也有提升。許多企業來台考察與投資時間拉長，高階主管來訪頻率增加，接待規模也明顯提升。