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唐獎生醫獎三學者出線 改寫惡性血液疾病治療新篇章

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
唐獎教育基金會公布第七屆「生技醫藥獎」得主，由Steven A. Rosenberg（左起）、Michel Sadelain及Carl H. June共同獲獎。唐獎教育基金會／提供
唐獎教育基金會公布第七屆「生技醫藥獎」得主，由Steven A. Rosenberg（左起）、Michel Sadelain及Carl H. June共同獲獎。唐獎教育基金會／提供

唐獎教育基金會昨（16）日公布第七屆「生技醫藥獎」得主，由美國科學家史蒂文·羅森伯格（Steven A. Rosenberg）、加拿大科學家米歇爾·薩德蘭（Michel Sadelain）及美國科學家卡爾·瓊（Carl H. June）共同獲獎，表彰其開創腫瘤浸潤淋巴細胞（TIL）與嵌合抗原受體T細胞（CAR-T）療法，改寫癌症治療新頁。

唐獎是由甫辭世的潤泰集團總裁尹衍樑，於2012年捐贈30億元成立的獎項，每兩年一屆頒發「永續發展」、「生技醫藥」、「漢學」與「法治」等四大獎項給全球傑出貢獻人士。唐獎每屆評選的四大獎項包括永續發展、生技醫藥、漢學、法治，每一獎項的總獎金為新台幣5,000萬元，其中包含新台幣4,000 萬元的現金獎金，以及新台幣1,000萬元的研究補助費。

唐獎生技醫藥獎評選委員會召集人張文昌表示，歷屆唐獎生技醫藥獎主要表彰成功研發的藥物，以及促成臨床治療突破的醫學與技術研究。其中在腫瘤免疫學領域，首屆唐獎得主詹姆斯·艾利森（James P. Allison）與本庶佑（Tasuku Honjo）已分別發現CTLA-4與PD-1免疫檢查點，促成免疫檢查點抑制劑抗體藥物的開發，並為多種癌症治療帶來重要進展。

張文昌表示，今年三位得主則專精於細胞免疫療法，從羅森伯格率先以TIL進行臨床實驗，到薩德蘭與瓊共同推動CAR-T療法成熟與臨床應用，三人成功將人體免疫系統轉化為強效抗癌武器，為白血病、淋巴瘤及多發性骨髓瘤等惡性血液疾病帶來突破性治療方式。

中研院院士陳鈴津表示，自從2017年至今已有七項自體CAR-T治療獲得美國FDA核准上市。國內雖然有生技業朝異體CAR-T細胞治療方向推進，目前仍面臨免疫排斥的重大挑戰。相較之下，自然殺手細胞（NK Cell）在異體應用上具有較大優勢，目前全球已有許多研究團隊投入CAR-NK技術開發，長庚醫院游正博團隊也正投入CAR-NK領域研究，積極探索其在癌症治療上的應用潛力。

台北醫學大學細胞治療與再生醫學研究中心主任何弘能表示，目前CAR-T的治療費用仍然相當昂貴，國外費用高達新台幣千萬元以上，台灣目前可以努力的方向，是等待專利過期後，善用自動化及AI優勢，讓CAR-T可就近在台灣生產，這將有助於CAR-T費用的降低。

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