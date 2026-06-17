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晶華海外拓點 洽購美飯店

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
晶華董事長潘思亮。晶華／提供
晶華董事長潘思亮。晶華／提供

晶華（2707）董事長潘思亮昨（16）日表示，集團將持續推進國內外拓點計畫，目前正積極評估海外飯店投資機會，不排除收購美國高階飯店，相關案件尚未定案，最快未來一至兩個月內將有初步結果，以擴大晶華集團國際戰略版圖。

潘思亮指出，目前集團鎖定的美國收購標的以高階飯店為主，地點則選定美國大城市，但在定案前無法揭露細節。他指出，近年美國商用不動產市場經歷調整後，部分資產價格已回到較合理水準，相較過去具備更佳投資報酬率，因此成為集團關注的投資市場之一。

在收購國際飯店之際，潘思亮也透露，未來在集團持有的轉投資股權方面，將有所調節。其中，晶華的國際戰略夥伴洲際酒店集團（IHG）提出將分兩階段收購晶華子公司 Silks Global Holding, Limited 所持海外麗晶酒店Regent Hospitality Worldwide, Inc.（RHW）共25%股權。潘思亮說，出售部分股權後的資金，初步將用於充實美國飯店收購案所需資金。

晶華指出，IHG第一階段已在2026年第1季完成收購RHW 13%股權，交易金額為2,002萬美元，晶華預計認列處分利益約1,036萬美元（約新台幣3.31億元），並已於今年第1季入帳。以資本額12.74億元計算，第1季貢獻每股獲利（EPS）近2.6元。至於第二階段，預計於2027年1月31日前完成，IHG將再收購RHW 12%股權，交易金額約為1,848萬美元（約新台幣5.85億元），兩階段合計交易金額為3,850萬美元（約新台幣12.13億元）。

另外，在自有品牌布局方面，晶華集團持續擴大營運版圖。潘思亮表示，旗下捷絲旅台北中山館已於近期正式開幕，成為集團在台北市區布局的重要新據點。

展望未來，晶華將持續深化國內市場發展。集團與東森集團合作開發的「林口晶英酒店」預計於明年年中開幕；此外，晶華也將在林口投資設立全新捷絲旅據點，同樣預計於明年年中投入營運，兩案皆採委託管理模式經營，可望進一步擴大集團在北台灣的市場版圖。

至於海外布局方面，潘思亮指出，出售麗晶酒店部分股權後，集團將擁有更充裕的資金運用空間，未來將積極尋求海外高端飯店投資與併購機會。美國市場將是重點之一。

潘思亮表示，相較其他市場，美國飯店資產具備較佳的投資報酬率與成長潛力，因此將成為晶華下一階段海外布局的重要方向。透過資產投資、品牌管理及國際合作等多元策略，持續強化集團在全球高端飯店市場的競爭力。

晶華 潘思亮 董事長

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