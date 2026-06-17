華紙下半年...不會大好不會太差

暑期日本行安啦！雖然日本央行昨宣布升息一碼，將政策利率提高至百分之一，創下卅一年新高，但原先市場預期的日圓反彈並未出現，匯銀主管表示，近半年來的換匯好時機還在，如果打算去日本購物的民眾，可好好把握漂亮的換匯區間。

2026-06-17 00:41