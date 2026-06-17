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華紙下半年...不會大好不會太差

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

華紙（1905）總經理陳瑞和昨（16）日表示，由於去年下半年基期較低，加上受原物料成本上漲影響，公司6月調漲紙芯管（Coreboard）價格約5%，今年累計漲幅約15%，對後市看法為「不會大好，但也不會太差」，市場預期，華紙今年下半年可望優於去年同期。

談及下半年市場展望，陳瑞和表示，目前看法相對審慎樂觀。他認為，今年下半年應該不會太差，主要是去年下半年受到川普關稅政策發酵影響，基期較低；今年雖然沒有看到特別有利的因素，但也沒有出現更差的因素，預期表現可望優於去年同期。

陳瑞和表示，受澱粉等原物料成本大幅攀升影響，6月紙芯管（Coreboard）價格調漲約5%。

原物料 川普 華紙

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