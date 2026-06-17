永豐餘轉型 跨足光電材料 旗下華紙開發光學用玻璃襯紙

永豐餘集團（1907）拚轉型，旗下華紙率先搶進高毛利光電材料領域。華紙昨（16）日召開股東會，董事長黃鯤雄表示，自去年宣示推動「林、漿、紙」三大事業轉型以來，成效已逐步顯現。其中，紙業成功跨入光電材料領域，所開發的光學用玻璃襯紙可應用於LCD、LED等光電產品，今年已進入放量階段，未來將持續朝高附加價值、高毛利市場布局。

黃鯤雄表示，華紙近年積極推動轉型，森林事業朝碳管理發展，布局碳足跡、循環經濟等長期商機；造漿事業則從傳統紙漿延伸至漿塑材料及纖維應用，並進一步跨入紡織領域；紙業則運用材料的高耐熱、高穩定性及低介電特性，切入食安包裝、供應鏈物流標籤，以及光電材料等高技術市場。

其中，紙業跨入光電領域歷經逾十年的研發，黃鯤雄指出，相關材料對靜電值、潔淨度要求極高，因此具相當技術門檻，華紙投入大量人力、上億資金與研發資源，目前已成為全球第二家切入特定光電用紙市場的業者，主要供應日本、韓國面板產業鏈。

總經理陳瑞和進一步表示，過去全球能供應此類光電材料的廠商相當少，華紙近年最大的突破，在於已能自行生產光學用途的關鍵材料，掌握核心原料，不再完全仰賴外購，今年1月、3月及5月均已安排生產，且品質已趨於穩定，產品開始正式出貨至客戶端。

陳瑞和指出，目前主要客戶仍以日本、韓國為主，全球大型客戶約四家。不過，陳瑞和也坦言，由於全球面板產能規模相對固定，光電材料市場本身存在天花板，即使公司持續提高滲透率，未來營收占比仍有限，目前約占營收3%，中長期希望提升至約5%。