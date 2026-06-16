智慧經營／全盈+PAY總經理劉美玲 普惠金融 創新3D價值

台灣電子支付市場競爭白熱化，主要股東集結零售、金融與電商的全盈+PAY開業滿四周年之際，總經理劉美玲提出將以「普惠金融的3D新價值」為核心策略，聚焦「多元客群（Diverse Customers）」、「多維生態（Dynamic Ecosystems）」與「智慧布局（Digital Intelligence）」三大方向，持續強化場景連結與數據應用能力，力拚三年後轉虧為盈。

全盈+PAY是由全家便利商店、玉山銀行及PChome集團的拍付國際公司策略合作成立的支付品牌。成立之初延攬時任玉山銀行信用卡暨支付金融處副總劉美玲出任總經理，她曾帶領玉山與PayPal、支付寶合作。劉美玲也是玉山「第一期大學姐」，可謂創行元老。進入支付領域後，她更是一手催生電子支付公會的關鍵推手，並出任首屆理事長。

多元客群 智慧布局

台灣電子支付產業是一片紅海市場，今年以前尚無業者能擺脫虧損，不過，劉美玲始終深信，支付機構要走得更遠，靠的不是規模及用戶補貼，而是真正了解用戶需求。

繼去年提出四大戰略之後，劉美玲今年進一步提出升級的「3D價值」。首先是聚焦多元客群：痛點服務下的支付新定位。隨著在台外國工作者規模持續擴大，逐漸成為參與台灣日常生活的重要一員。

全盈支付觀察到外國工作者消費時多數仍以現金為主，顯示數位支付仍具相當潛力。全盈支付積極深入多元客群，了解外國工作者的支付痛點，優化註冊流程並導入多語系介面，並結合全家便利商店「友善移工計畫」，推出支援六國語言的電子錢包服務，並串聯近200個移工商店支付據點，打造更友善的金融環境。

劉美玲指出，今年會更著重外籍移工客群，第一階段成長目標是新增十萬名移工用戶，並串聯生態圈合作夥伴，滿足移工的消費及匯兌等需求。

挖掘商機 創新成長

其次是多維生態：場景共享下的支付新價值。全盈支付串聯超過200個品牌、48萬個支付據點，並擴大國際布局開通日本跨境支付服務；配合政策推動TWQR共用平台，強化支付場景。第三為智慧布局：信任工程下的支付新能力。全盈支付布局AI不再只是提升效率的工具，而是同時驅動風險管理與服務體驗升級的關鍵引擎。透過即時交易監測與異常行為辨識機制，平台能主動偵測可疑交易並即時應對，提升防詐與交易安全。

據金管會最新統計，電子支付使用人數已接近4,000萬，交易量也維持高檔成長，顯示電支由導入期邁入日常化與高頻使用階段。

劉美玲認為電支競爭重心已改變，不再只是功能或交易規模，當支付工具逐漸標準化，真正的差異會回到能否從了解用戶痛點出發。她強調，既有軌道上支付很難賺錢，因為台灣市場小競爭又激烈，因此把目標瞄準新客群、新金融、新商機，創造新的成長曲線收入。「因為有痛點，才要滿足需求」，劉美玲說，服務移工是新的機會，也對未來發展看法樂觀，目標三年後轉虧為盈。