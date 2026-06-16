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古書今贏／組織治理 自清去腐

經濟日報／ 劉順杰（易群企管資深顧問）

組織持續擴充，容易自滿鬆懈，如同新衣新鞋，剛開始小心翼翼，只怕沾到汙泥；隨著汙損增加，反而不在意，新衣新鞋穿成髒衣破鞋。

相對於微型組織，大企業更會犯錯，許多不合規事件型態雖然不同，未必是樹大有枯枝，但都源自內控失靈。《荀子．勸學》：「肉腐出蟲，魚枯生蠹，怠慢忘身，禍災乃作。」組織鬆動很像食物變色變質、走味腐敗，漫不經心入口，不是生病就是送命，出現九項徵候，代表防線崩潰。例如：

權爭掣肘：合資、家族企業，未將個人感情、理念，利益切割且制度化，對內傾軋較勁，對外結黨詆毀，最終漸行漸遠，寧可染黑自損八千，讓組織陷入混亂。

專業漏洞：交辦缺乏關注察查，委託執行不看品性，自身受創且殃及客戶；如2003年知名律所內鬼盜賣侵占案，幸好領導者多年誠信深耕，獲得客戶支持收場。

隱瞞造假：應公開資訊未完整揭露，偽造冒用、修飾加工、捏造假數據，如2015年福斯集團排放測試弊案；或隱瞞重要資訊，逃避查察和應負責任，如產品瑕疵諉稱服務召回意圖淡化。

假造洩漏：隱匿負債粉飾帳面，將未來利潤灌入當期財報，營造高獲利假象，如2001年安隆案；或合法始取得非法使用，侵害個人隱私，如2018年劍橋分析事件。

背信違約：假借合作趁機謀取機敏技術，編織其他理由解約複製運用；或利用人員不知情和無法辨識，侵損當事人權益，謀取不當利益，如2026國內醫美診所偷拍、醫學中心代開刀事件。

欺壓剝削：漠視勞工（移工）權益，包含強迫勞動、歧視、霸凌、侵害；如2024年9月Dior、Armani品牌涉血汗工廠案，明知取得和付出不存在對等對價，難推卸管理監督責任。

不平競爭：抹黑排擠競爭者，破壞市場秩序，仗恃優勢強索回饋回扣，稍有不順刁難報復；或利誘競爭對手核心人員，換取商業機密與關鍵技術，如科技公司機要人員洩密案。

違法亂紀：合法掩護非法，進出口走私夾帶販毒；官商勾結，放寬、加嚴、貪瀆，破壞經濟司法；或權勢角力和性剝削，如2024年美國A&F前執行長MikeJeffries案。

私德崩塌：私人言行重創企業形象；如2024年10月Olympus執行長Stefan Kaufmann非法藥物案；2025年7月美國Astronomer執行長Byron及人資長KristinCabot演唱會不倫案。

不合規行為，大抵看重眼前利益和短期績效，伴隨系統共犯，當上行下效時，醜態就會變成常態，衝擊國家社會秩序，最需要千夫齊指，使其無疾而終。

因此，組織規模愈大，治理必須同步升級，唯有領導人堅持「誠實治理、應做敢當、自清去腐」，選派用人為基礎，建構內控管理、監察考評、申訴舉發制度，摒除「大家都這樣，我不做會吃虧」的心態，對任何違紀行為絕不妥協寬貸，才能杜絕黑化，形成榮譽文化。

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