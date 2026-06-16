職場登龍術／從易經觀點掌握先機

《易經》是中國最古老的經典，自古以來就被推崇備至，就華人社會而言，被尊為「群經之首」。商朝末年周部落首領西伯侯（姬昌）（後世尊為周文王）被商紂王囚禁在羑里城監獄達七年之久，他以憂患之心，發揚《易經》哲學，將八卦圖演化為64卦，歷史上稱此為「文王演易」。

《易經》以仰觀天文、俯察地理，探究宇宙、通古今之變、闡明人生知變、應變、適變的大法則，作為人類行為之圭臬。

尤其是我們正處於知識經濟的世代，誰掌握知識就掌握機會，殊不知了解《易經》的道理亦可運用在職場如何掌握好先機、創造好績效，在此擷取其精要內容與職場夥伴們分享之：

一、是故列貴賤者存乎位

人生的高貴與低下，完全在於「位置」的問題，換言之，人生要盡力爭取到好「位置」。俗語說：「跟誰在一起，決定你（妳）的人生」，《孔子家語》云，「與善人交，如入芝蘭之室，久而不聞其香；與惡人交，如入鮑魚之肆，久而不聞其臭」。

現實生活中，和誰在一起的確重要，甚至能改變個人的成長軌跡，決定個人的人生成敗。同理，選對職業也很重要，更重要的是認識自己。將自己放對「位置」，得其時、得其位，在職場上方能搏扶搖而直上。

二、潛龍，勿用。見龍在田，利見大人。飛龍在天，利見大人。亢龍有悔，盈不可久也

《易經·乾卦》以龍作為比喻，比喻人的成長須要經歷「潛龍」、「見龍」、「飛龍」、「亢龍」這四個過程。首先，「潛龍」所以「勿用」，因為「陽在下」，龍尚潛伏在水中，必須養精蓄銳，猶如在職場上須培養自己的本質學能與實力，暫時還不能發揮作用。

其次，「見龍」已出現在田裡，適宜見到大人，寓意個人已具備真才實學獲肯定，自然容易見到大人（指德位兼備之人或能及時給予幫助的人，在此可解釋能遇見職位更高的人士)，將是大人們利於求才的對象。

「飛龍」已飛翔在天空，猶如在職場上個人的專業領域成就和地位發展已達到高峰境地，自然能遇見大人（指自己已居於尊位，自然會有人來支持、協助、輔佐你），誠如「花若盛開，蝴蝶自來」不言而喻。

最後，「亢龍」是指個人在職場上的成就發展到巔峰時，尚須警惕自己的行為處事應該更加低調，不要無限追求成功、追求名利，要有居安思危的警覺心，有道是「莫到瓊樓最上層」、「高處不勝寒」，持盈不可久矣。個人或企業應抱持著學習永無止境，了解「物極必反」的道理。

三、得其大首

其大意是說：「得其大要」，也就是做事抓重點而要不拘小節才不會亂。畢竟一天只有24小時，個人的資源和能量有限，無法同時做好數件同等重要、難度又很大的事情。

在職場上，不要被不重要的人和事情過多牽絆，因為成功的秘訣就是抓住目標不放。

此外，《易經》也云，「天行健，君子以自強不息」，勉勵人們效法天體運行，持續奮發、永不懈怠。此言有著豐厚的哲理 ，值得現代人細細思量。

現代人可擷取《易經》的精華，以借古開今的思維，作為為人處世的基本態度，創造自己「可攜帶式的專業技能」。如此，在職場上定能掌握先機、遊刃有餘。