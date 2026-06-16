運動行銷／世足引爆品牌行銷大戰

全球關注的足球賽事登場，點燃球迷的熱情。根據The Trade Desk Intelligence與Appinio的調查，48.2%台灣民眾將關注這場盛事，當中54.4%表示若支持的球隊遭淘汰，仍將持續關注比賽，展現賽事影響力。對於品牌來說，這無疑是絕佳行銷機會，而台灣觀眾是如何觀看、參與此次賽事呢？品牌又該如何把握這四年一度的黃金戰場，驅動品牌價值成長呢？

調查顯示，台灣球迷接收球賽資訊管道日益多元，品牌影響消費者的時機已不限於比賽的90分鐘，「守在電視機前看直播」的單一觀賽模式被打破。雖40%的受訪者仍表示會收看傳統電視轉播，但開放網路已成重點管道，包括體育賽事串流平台（58%）、CTV/串流服務（38%），串流音訊（16%），以及其他線上影片平台（23%）等。

球迷的參與更在賽前便已展開，75.9%的受訪者會提早一周或數天蒐集相關資訊，包括新聞、球員動態、賽前分析等。象徵著品牌影響消費者的機會並非始於哨音響起時，而是在賽事升溫的過程便開始累積。

觀眾收看賽事內容亦呈現多元化，在表示會觀賽的受訪者中，41.4%的人提到會「盡可能觀看直播，其餘場次看重播或錄影」，另有11.7%的受眾則以「看重播為主，搭配部分精采直播」、13.1%的受眾全數觀看重播或錄影。

值得注意的是，儘管決賽是最多台灣觀眾（64.7%）會觀看的賽事，但是否為支持的球隊（45.2%）或喜愛的球員（36.9%）同樣顯著影響觀看意願。

在球迷注意力分散於整個賽事周期與不同內容場景下，對品牌而言，如何透過數據驅動在不同接觸點觸及受眾，成為運動行銷的關鍵。

接觸賽事的管道日趨多元，注意力也沿著賽事周期被重新分配。品牌若仍以單一時間點或媒體進行規劃，將難以整合這些接觸機會。因此關鍵不在於「在哪裡出現」，而在於「如何在整個賽事旅程中持續被看見」。

賽事前期，品牌可透過資料洞察識別出對足球、戶外活動等具高度興趣的受眾，藉由影音及數位媒體建立認知，提早進入消費者的視野。

進入賽事期間，品牌應擴大至全通路布局。除傳統電視轉播外，消費者也透過體育賽事串流平台、CTV、音訊等管道持續關注賽事。對品牌而言，重要的並非出現在單一媒體，而是在不同接觸點連續曝光，讓品牌伴隨整個觀賽歷程。

此外，27%的受訪者計畫於運動餐廳、酒吧等場所觀賽，另有11%表示將透過戶外轉播參與。這代表大型賽事將聚集實體人流，當品牌能夠結合 CTV、數位戶外廣告以及其他數位媒體管道，便有機會在不同情境中建立完整品牌體驗。

賽事落幕後要持續經營與接觸高互動受眾，品牌就能將賽事期間累積的關注度轉化為網站流量、到店行為、線上銷售以及長期品牌忠誠度等具體成果。

運動行銷不應被視為一次性的投放，從賽前建立認知、賽事期間深化互動，到賽後經營受眾關係，都是品牌累積長期資產的機會。今年的足球盛事是品牌能夠串聯商業成長的重要契機，當消費者透過多元管道關注賽事，品牌也需要透過全通路策略，在每個關鍵接觸點建立影響力，將短期賽事熱度轉化為長期品牌價值。