廣運攜手一利營造 取得杏輝自動化倉儲暨周邊物流系統訂單

杏輝今日公告由廣運機械、一利營造及擎億等取得其自動化智慧倉儲暨周邊物流系統及廠務工程，發包總金額達7.15億元，雖然杏輝未公布各個公司承包金額，但這項自動化倉儲暨周邊物流系統，本就是廣運機械的強項，預料相關自動化倉儲暨周邊物流系統，即由廣運機械負責規畫。

廣運機械表示，由於業主並未公布細項金額，公司不便代為揭露。

廣運近年積極轉型，已將營運重心鎖定在「智慧製造與智慧物流」、「公共工程」及「半導體設備」三大面向，除了智慧製造和智慧物流頻傳提報外，廣運前年切入半導體設備領域後，在半導體相關設備接單已呈現爆發成長。

廣運總經理柯智鈞稍早參加台北市國際電腦展時，即透露廣運去年在半導體設備相關接單已呈現兩倍成長，今年至今更預期能達到兩倍以上的增長。

柯智鈞指出，目前半導體專案已占今年新接單量的 33%，雖然目前半導體占整體進帳營收約 10%，但預期下半年占比將進一步拉升，今年全年半導體營收有望順利翻倍，受惠半導體設備需求大爆發，在手訂單已達 65 億元大關。

柯智鈞分享，廣運在公共工程大有斬獲，積極響應軌道運輸國產化，並成功奪得台鐵高達 5.89 億元的專案，至於桃園機場 T3 航廈建置案的營收預計有 80% 會在今年落實，並在明年進入收尾階段。未來期許能進一步跨足後續的維護建置商機。

柯智鈞說明，廣運深化 AI 機器人與自動化布局，其中在智慧物流與製造方面，廣運持續導入既有的機械手臂，並積極代理德系與日系 AI 機器人品牌，預計將在今年 8 月的自動化大展，展出包含物流抓取、廠區巡檢等特定場域的實際應用解決方案。