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中科新創頂尖實力 「巨噬原力」強勢出線勇奪百萬獎金

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
中科輔導獲獎團隊喜抱獎項與獎金。中科管理局／提供
中科輔導獲獎團隊喜抱獎項與獎金。中科管理局／提供

國家科學及技術委員會2026年第一梯次「創新創業激勵(FITI)計畫」總決賽於16日在台北文創舉行。中科管理局輔導成果斐然，輔導24組新創團隊，其中4組一路過關斬將、強勢晉級最終8強。

其中，「巨噬原力」團隊憑藉卓越的創新技術與市場潛力，開出佳績，奪下最高榮譽「創業卓越獎」殊榮，獲頒100萬元創業獎金。

此外，「AI好蓋」、「BioGen」及「Ctrlix 科睿思」團隊，亦榮獲「創業潛力獎」，充分展現中科新創生態系的卓越研發實力。

本次獲獎4組團隊，以創新技術直擊產業轉型與社會發展的核心挑戰，聚焦市場最迫切的需求提出突破性解方，不僅具備引領產業升級、開拓市場新局潛力，更為社會創造實質價值。

由中國醫學大學助理教授詹世萱領軍，研發專治三陰性乳癌(TNBC)的治療性人源化CD24單株抗體「噬癌平(Phagokil)」。獨特機制能精準活化巨噬細胞吞噬功能達10倍，將被腫瘤馴化的細胞轉化為抗癌尖兵、逆轉腫瘤微環境，腫瘤抑制率高達95%以上，具備安全、低毒性且能與現有標準療法完美互補的優勢，極具合併用藥潛力。

「AI好蓋」團隊瞄準食品、飲料及生技產業的品管痛點，自主研發「高速填充產線AI視覺檢測技術」。該系統能在每分鐘1,200瓶的高速運轉下，同步精準檢測瓶蓋、液位、標籤及日期等項目，辨識率高達99.9997%，能有效取代傳統人工抽檢並緩解缺工風險。目前已成功導入多家知名填充廠驗證，目標成為全球高速產線智慧檢測的領導品牌。

鎖定開心手術後的胸管阻塞危機，台北醫學大學團隊開發出創新「AnXin安心引流系統」。該系統結合主動清除、智慧監測與阻塞警示技術，徹底解決胸腔引流管阻塞的監測盲點，能顯著降低術後併發症風險並減輕醫護負擔，為胸腔術後照護樹立精準、高效新標準。

由成功大學執行長劉驊興帶領跨領域團隊，致力開發「物理AI」技術，將熱傳、流體、電磁等物理科學知識與AI數據分析融合，突破傳統AI硬體成本高昂且落地困難的瓶頸。產品具備感測、預測與自動控制功能，未來將延伸應用至家電、中央廚房、半導體與醫療設備，加速各產業智慧化轉型。

中科管理局表示，優質新創生態系的建立，人才培育、資金挹注、技術創新、市場驗證及政策支持必須緊密串聯，形成良性循環，進而提升區域產業的競爭力。

為了打造更具韌性與競爭力的創新生態系，中科近年積極協助新創團隊提升國際能見度，甫於今年6月6日協助國立清華大學辦理2026台灣新創世界杯創業競賽(2026 Taiwan Startup World Cup)，成功將國外頂尖團隊引進臺灣，也將臺灣的團隊推上國際舞台，真正落實產、官、學界的深度互動與資源鏈結。

在中科管理局的全力輔導下，所輔導的新創團隊已蓄積深厚的創新與科技能量。未來，這些新創之星將逐步轉化為具備國際競爭力的科學事業，持續為中部科學園區注入永續、高韌性的創新動能。

巨噬原力團隊以「phagokil活化巨噬，免疫重生」奪得創業卓越獎100萬元。中科管理局／提供
巨噬原力團隊以「phagokil活化巨噬，免疫重生」奪得創業卓越獎100萬元。中科管理局／提供

115年上半年度FITI計畫獲獎團隊全體合影。中科管理局／提供
115年上半年度FITI計畫獲獎團隊全體合影。中科管理局／提供

中科 團隊 創業

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