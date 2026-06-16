中電拚2年後重回台灣照明市場第1 市占率拚4成

中國電器總經理吳一麟今天表示，中電目前在台灣照明市場占有率為第2，將爭取量販店品牌代工，希望兩年後市占率重回4成，超越目前市占率第1的荷蘭品牌昕諾飛（Signify）。

中電今天舉行媒體交流會，吳一麟指出，台灣整體照明市場中，工程加上經銷商的照明市場近7成，量販店市場約3成。中電目前在台灣照明市場占有率是15%至20%，已與6家通路商洽談合作，並爭取3家量販店代工或以自有品牌上架，預估第4季來自量販通路的業績貢獻可達新台幣8000萬元。

吳一麟說明，量販店本身也有照明品牌，將爭取代工機會，雖然毛利相對較低，但可藉此擴大營收規模；昕諾飛在家電產品較強勢，但在照明市場方面，中電有機會力爭重回第1。中電也將力拚家用智慧照明市場，掌握新趨勢。

關於土地房舍出租，他表示，桃園龜山工業區廠房出租軟板廠、湖口工業區廠房出租上市電子廠及內湖大樓出租電視台等，合併報表的租金年營收超過1.3億元，加上目前正在洽談竹東廠、新莊廠辦、台中工業區的倉儲及占地1萬多坪的新營廠區等，若全數出租，一年租金收入有機會超過2億元。