守護廉能決心 關務署攜手檢察、廉政、環管打造邊境廢棄物廉防平台

為嚴防非法廢棄物跨境移動並落實國土永續，關務署16日於高雄關召開「廉能把關邊境 聯防守護環境」海關邊境廢棄物輸出入聯防平台。本平台由關務署邀集法務部廉政署、臺灣高雄地方檢察署(下稱高雄地檢署)、環境部環境管理署及高雄市政府環境保護局等機關，針對邊境非法廢棄物之「情資共享」、「專業判定」及「廉政機制」進行深度對接，旨在透過跨部會聯防體系，建立「廉能、透明、嚴正」的邊境防護網。

關務署進一步說明，本次會議核心聚焦於「廉能守護」與「邊境防護」之結合，非法廢棄物輸出入常伴隨偽報或規避行為，挑戰海關查驗極限。為此，平台整合了環管署與環保局的專業判定效能，並納入高雄地檢署的司法追溯偵查，確保非法案件能即時查扣、嚴厲追究，唯有「關政透明」才能強化邊境韌性，透過導入廉政風險預警機制，不僅能保護第一線查驗同仁免受不法誘惑與關說壓力，更能提升政府行政透明度，優化台灣在「全球清廉印象指數」（CPI）的表現。與會機關一致認同，行政程序的清廉度與邊境防護力呈正相關，是守護環境正義的堅實後盾。

關務署呼籲，將持續精進智慧科技查緝技術，並結合檢、廉、環等機關的集體力量，建立情資交流與聯防機制，政府將以「零容忍」的態度查處不法，共同守護清淨國土環境。