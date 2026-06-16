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鋼市需求轉弱 中鋼、中鴻7月調降部分鋼品價格

中央社／ 台北16日電

鋼市進入傳統淡季，加上雨季影響下游需求，中鋼與單軋廠中鴻7月調降部分鋼品價格，條鋼廠豐興最新盤價為平盤。其中，中鋼7月熱軋及冷軋產品每公噸調降新台幣300元；第3季季盤則反映原料成本上升，每公噸調漲500元至1000元。

觀察中鋼7月月盤鋼品，熱軋鋼捲（軋延料）、熱軋鋼板與鋼捲（一般料）、冷軋鋼捲（一般料）每公噸均調降300元；電鍍鋅鋼捲（抗指紋、建材）、熱浸鍍鋅鋼捲（建材、烤漆料）、熱浸鍍鋅鋼捲（家電、電腦、其他料）及電磁鋼捲（中低規、高規）則維持平盤。

季盤方面，中鋼第3季鋼板、棒線，以及熱軋鋼板與鋼捲（中高碳、工具鋼）、冷軋鋼捲（中高碳、工具鋼）、冷軋鋼捲（製桶）等產品每公噸調漲1000元，汽車料每公噸調漲500元。

中鋼今天透過新聞稿表示，中東戰事推升能源與大宗商品成本，影響全球經濟動能；月盤產品自今年年初以來隨國際鋼價走揚後，近期進入整理階段，因此7月月盤採平低盤；季盤產品則因原料成本累積漲幅高於預期，適度反映成本調升。

中鴻今天也開出7月內銷及8月外銷盤價。內銷方面，熱軋、冷軋每公噸均調降300元，鍍鋅維持平盤；外銷則依產品及地區別調整，實際報價視當地市場行情而定。

中鴻表示，全球製造業景氣仍維持擴張，但進入高溫多雨季節後，市場採購轉趨審慎；此外，歐盟將於7月1日起實施50%關稅配額制度（TRQ），亞洲鋼材外銷壓力增加，指標鋼廠近期也陸續開出平低盤，短期鋼市供需趨向弱平衡。

另外，條鋼廠豐興15日開出最新盤價，廢鋼收購價、鋼筋及型鋼產品基價全面維持平盤。其中廢鋼收購價每公噸9900元、鋼筋每公噸1.84萬元、型鋼產品基價每公噸2.5萬元。豐興表示，近期受連續降雨影響，鋼筋出貨表現稍弱，因此維持盤價不變。

中鴻 中鋼 調漲

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