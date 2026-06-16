中鴻7月盤價熱冷軋跌300元 鍍鋅平盤

PCB廠商霖宏（5464）今日召開股東常會，董事長張枋霖於會中表示，儘管當前全球經濟環境仍面臨通膨、利率及地緣政治等諸多不確定因素挑戰，但在全體股東、客戶與員工的支持下，公司對未來發展仍深具信心，將持續朝提升營運績效與獲利能力目標穩健邁進。此外，霖宏說明近期建置新產能調整產品結構，預期第4季發揮明顯效益，並規劃降低車用及消費性電子產品比重，推動航太品質系統認證，鎖定航太無人機產業及低軌衛星相關產品商機。

2026-06-16 16:54