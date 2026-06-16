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中鴻7月盤價熱冷軋跌300元 鍍鋅平盤
中鴻（2014）16日開出7月盤價，熱軋、冷軋每公噸調降300元、鍍鋅平盤；8月外銷依產品及地區別調整，實際報價視當地市場行情而定。
中鴻表示，全球總體經濟正向發展，S&P Global發布5月全球製造業PMI持穩於52.6，仍展現短期擴張韌性；雖伴隨投入成本通膨走升，市場預期美國聯準會（Fed）6月會議利率政策維持不變，然隨著美伊達成重新開放荷莫茲海峽的暫行協議，將有助降低能源及航運成本波動，並舒緩各國通膨壓力，預計全球經貿環境與實體經濟有望逐步改善。
鋼鐵供需方面，大陸國統局發布5月粗鋼日均產量為272.1萬公噸，比4月降2.4%，顯示供給端控產節奏穩定；惟受到雨季效應影響，6月上旬主要鋼材表觀消費量有所回落。
此外，歐盟將於7月1日實施50%關稅配額制（TRQ），亞洲鋼材轉銷其他區域的壓力或將增加，指標鋼廠亦開出平低盤以平穩市場秩序，預計短期鋼市供需趨向弱平衡。
中鴻表示，整體來看，當前煤鐵原料維持高位運行，鋼價仍具剛性成本支撐；然考量進入高溫多雨季節，市場採購需求轉趨審慎，為減輕客戶營運調節壓力，本次盤價適度調降。
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