股房連動效應來了 329檔期北市、新竹買氣逆勢成長

預售市場「冷熱不均」。信義房屋統計今年329檔期全國4月年減2成，台中、高雄跌幅近五成；但台北、新竹逆勢成長，新竹更是以年增59%領漲全國。罕見的是，今年成屋市場表現反超預售，市場動能出現結構性轉移。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年一整年預售市場買氣低迷，今年329推案量也相對比較少，缺乏新案吸引人氣狀況下，買氣表現不容易放量，加上有些區域過去短期房價漲高，買氣偏向停看聽，仍處個案表現的市況。

曾敬德分析，反觀二手成屋市場，在央行理監事會議第二套房貸成數微放寬後，觀望買氣緩步回籠，過去一手預售常扮演房市領頭羊的角色，今年則是成屋市場先盼到買氣回流。

曾敬德指出，過去有些地方的房價短期衝高，現在買氣鈍化狀況也相對明顯，不過這波股市大漲後，民眾購買力也有所提升，反而希望可以買到條件較好的個案，價格也是要讓消費者認為合理，至於有些地方出現少數讓利個案，也容易吸引買盤目光，在政策抑制房市缺乏上漲動能預期下，短期內市場仍處於個案表現階段。