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規避環評？台中港澄清：南填方區屬既有港區 依法免評非新開發案

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中港澄清南填方區填海造地工程並非新開發案件，而是位於既有港區範圍內的工程，相關程序皆依法完成。記者黑中亮／攝影
台中港澄清南填方區填海造地工程並非新開發案件，而是位於既有港區範圍內的工程，相關程序皆依法完成。記者黑中亮／攝影

針對環團質疑台中港南填方區填海造地工程涉嫌規避環境影響評估一事，台中港務分公司強調，非常尊重社會各界對海洋環境保護議題的關心，該計畫並非新開發案件，而是位於既有港區範圍內的填海造地工程，相關程序皆依法完成。工程不僅配合國家離岸風電與港埠產業發展需求，更是收容港區浚挖土方、維持航道安全的必要建設，絕非外界所稱的違法私自開發。

對於外界憂心工程恐衝擊海洋生態與保育類中華白海豚，台中港務分公司表示，目前「台中港外港區擴建計畫（第一期）」仍正依法辦理環境影響評估程序中，相關的白海豚生態調查、棲地利用分析及環境影響評估工作均持續嚴密進行，未來也會配合主管機關要求，滾動式檢討港型配置及相關減輕對策，將對海洋生態環境的影響降到最低。

針對外界最關切的「既有港區範圍認定」與免環評依據，台中港務分公司說明，台中港南填方區第三、第四填海造地計畫，係完全依據「環境影響評估法」第5條第2項所訂定的「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」第42條第4款但書規定辦理。法規明確指出「…在既有港區防波堤範圍內者，不在此限」，因此依法免實施環評，相關程序早已完備，現階段各項工程均依核定內容合規執行。

此外，針對部分環團將收容土石方與廢棄物混一談的質疑，港務公司也嚴正澄清，台中港收容營建剩餘土石方，是配合政府推動資源循環利用政策。所有收容作業均依照主管機關規定辦理，受納物料的來源、品質及用途都有嚴格規範，且主要是作為港區造地、產業用地開發及港埠建設所需的「填築材料」，這與一般廢棄物的棄置行為性質完全不同。

港務公司進一步解釋，台中港地理環境特殊，長期受到漂飛沙及沿岸漂沙影響，每年航道及港池的淤積量高達300萬至400萬立方公尺。為維持港口正常營運及船舶航行安全，港區必須持續辦理疏浚。而南填方區除能提供國家重大建設發展腹地外，也能有效收容這些浚挖土方，大幅減少海洋棄置的需求，實為兼顧港埠發展與環境永續的雙贏作法。

台中港澄清南填方區填海造地工程並非新開發案件，而是位於既有港區範圍內的工程，相關程序皆依法完成。記者黑中亮／攝影
台中港澄清南填方區填海造地工程並非新開發案件，而是位於既有港區範圍內的工程，相關程序皆依法完成。記者黑中亮／攝影

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