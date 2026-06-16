中鋼價格策略靈活…7月與第3季盤價分流 月盤跌、季盤漲各適其所

中鋼（2002）16日開出7月及第三季盤價，連漲6個月的熱軋、冷軋新行情每公噸下修300元，與用戶休養生息；季盤的棒線、鋼板與中高碳熱冷軋普遍每公噸漲1,000元，月盤與季盤走勢分流、各適其所，充分展現中鋼盤價策略的靈活性。

中鋼指出，中東戰事影響全球經濟動能，能源供給受阻推升大宗商品成本，終端需求釋出放緩，IMF將今年全球經濟成長率微幅下修0.2%，降至3.1%。

台灣持續展現高度經濟韌性，出口受全球科技供應鏈強勁拉動，帶動民間消費與投資增長，傳產外銷接單連兩個月正成長，主計總處上修今年台灣經濟成長率為9.64%，創16年來新高。

鋼鐵市場方面，中國大陸落實粗鋼減產並管制鋼材出口，今年前四月粗鋼產量年減4.1%，鋼材出口量下滑9.7%，伊朗鋼廠因戰事被迫減產出口銳減，整體供應面限縮帶動第二季國際鋼價大幅上漲。

近期鐵礦砂維持每公噸100美元以上，冶金煤價格則持續在240美元左右，煉鋼成本仍居相對高位。美國鋼價維持強勢，近三個月熱軋出廠行情每公噸累積漲幅超過100美元，突破每公噸1,200美元，續創三年新高；歐洲熱軋價格橫向盤整，每公噸800美元左右；日本鋼廠七月國內交期薄板上漲每公噸5,000日圓（約31美元）。

但越南和發、河靜鋼廠熱軋新盤每公噸下跌14~23美元；寶鋼七月新盤以平盤開出，國際鋼價溫和修正呈現高檔盤整與分歧態勢。

中鋼指出，月盤品項國內流通價格自年初以來隨國際鋼價走揚後，近期呈現回檔整理態勢；季盤產品因產業特性及開盤時程差異，成本累增程度高於預期仍需適度反映。為順應行情變化並兼顧下游接單競爭力，7月月盤採平盤或跌盤開出；第三季季盤產品則適度反映成本增幅調漲，各適其所穩定鋼鐵產業後市正向發展。