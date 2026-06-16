千戶中央社宅招租倒數6天 育未成年子女最長可住12年

中央社會住宅第2季招租將於22日截止申請，本季包含新招租及候補招租共4案，合計釋出1,097戶。國家住都中心提醒，社宅不僅開放弱勢家庭申請，一般上班族、青年、新婚及育兒家庭，只要符合資格也可提出申請，呼籲有居住需求的民眾把握最後申請機會。

本季招租案件包括首次招租的台南市新市區「新市安居」鄰近南科台南園區，提供670戶套房及二房型住宅；高雄市左營區「福山安居」則鄰近左營高鐵站及南科楠梓園區，共釋出220戶，提供套房、二房及三房型選擇，滿足在地就業與通勤族居住需求。

此外，本季同步辦理候補招租的案件包括桃園市桃園區「慈文安居」及台南市東區「新都安居A」。其中，「慈文安居」釋出33戶套房候補名額；「新都安居A」則提供151戶套房及23戶二房型候補申請，三房型也同步開放登記，未來若有空戶釋出，可依候補順位遞補入住。

國住都表示，本季招租配合《住宅法》修正，進一步擴大婚育家庭照顧範圍。除了維持新婚2年內家庭資格外，育兒家庭條件也從原本育有學齡前子女，放寬為育有未成年子女即可申請。若家中有學齡前幼兒，入住期限最長可延長至12年，提供家庭更穩定的居住環境。

針對外界普遍認為社宅僅提供弱勢族群申請的印象，國家住都中心也再次說明，依《住宅法》規定，40%社宅保留給經濟或社會弱勢者，其餘名額則開放一般民眾申請，包括上班族、大學生、社會新鮮人、新婚及育兒家庭等，只要年滿18歲，並符合設籍、就學或就業條件，以及所得、財產與住宅持有相關規定，都有機會入住社宅。

國家住都中心指出，本季申請採24小時線上辦理，民眾可透過「安居好室入口網」完成申請，並利用自然人憑證或晶片金融卡介接MyData服務，自動匯入戶籍及財稅資料，簡化申辦流程。4案將於6月22日截止受理，預計9月17日公開抽籤，最快12月1日可入住。