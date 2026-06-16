台塑推「2025碳中和」進度超前 今表揚節能減碳績優單位

台塑企業推動「2050年碳中和」成效佳，全企業溫室氣體的總排放量已由2007年高峰的6148萬噸降至4260萬噸，減量幅度達31%，相當於4萬多座大安森林公園的吸碳量，完成節水改善也達五千多件，超越年度預定的減碳、節水進度，並積極布局綠能，今天在麥寮園區發表減碳成果並表揚優異單位。

今天表揚大會由南亞總經理鄒明仁主持，副縣長陳璧君、環保局長張喬維及離島產業園區服務中心副主任許素惠等人應邀見證台塑企業推動綠色轉型與永續發展具體成果。

台塑安衛環中心副總經理黃溢銓指出，台塑企業推動「2050年碳中和」，每月都追縱檢討水、汽、電的用量與控管，2025年全企業溫室氣體排放量已由2007年高峰的6148萬噸降至4260萬噸，減量幅度達31%，進度超前甚已接近2030年減碳35%的中期目標。

節水方面，截至2025年底累計推動節水、節能改善達28082件，其中節水完成5496件，相當於30.9座寶山水庫蓄水量；雨水回收量也達770萬噸，約可供應雲林42天的生活用水；節能方面，改善22586件，減碳量達1800萬噸，相當於47000座大安森林公園的年吸碳量。

今年共有4個節能減排績優廠處接受表揚，包括台塑高密度聚乙烯廠導入變頻等設備，用電量降低6.18%，減碳5172噸。南亞可塑劑廠節水14.17%、節汽4.92%，減碳316噸；台化苯乙烯海豐廠推動熱能回收等減碳2634噸；塑化煉製二廠省電6.15%為塑化公司之冠。

鄒明仁指出，除節能減碳成效，更積極布局綠能，設置116.7MWp再生能源發電設施，加速推動再生能源轉型，包含太陽光電、風力及水力發電，每年發電量約2億度，相當於5萬戶家庭一年用電量；並將投資115億元規畫建置再生能源容量。強化綠電應用效益及電網穩定性，同時積極布局儲能產業，成立台塑新智能公司投入磷酸鋰鐵電池芯生產，展現推動低碳轉型決心。

副縣長陳璧君除肯定台塑節能減碳成果，並感謝協助地方解決垃圾問題，推動轉廢為能，把3.7萬噸廚餘變成6700噸農肥，造福農民，成為企業與地方攜手推動循環經濟的典範，為雲林打造更美好未來。

台塑企業節能減碳績效亮眼，雲林副縣長陳璧君（左二）表揚績優單位。記者蔡維斌／攝影

台塑企業節能減碳績效亮眼，今天表揚4個績優單位。記者蔡維斌／攝影

台塑企業節能減碳績效亮眼，南亞總經理鄒明仁（前排左）表揚績優單位。記者蔡維斌／攝影

台塑企業節能減碳績效亮眼，今天表揚績優單位。記者蔡維斌／攝影