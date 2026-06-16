興采進駐國軍302廠 3年完成逾50項國軍服裝研改案

興采（4433）近年透過子公司神采時尚深耕國軍服裝研發領域，不僅成功取得國防部軍備局生產製造中心第302廠5年經營權，更結合母公司超過98項世界級專利技術，3年內提供超過50項服裝研改專案，協助國軍展現即戰力。

神采時尚於2023年成功得標國防部軍備局生產製造中心第302廠經營案，接手營運至今。302廠位於高雄市小港區，肩負國軍服裝供應與研發重任，服務對象涵蓋陸軍、海軍、空軍、海軍陸戰隊、憲兵、後備指揮部等14個單位，是國軍服裝體系的重要核心基地。

神采進駐302廠後，將民間最先進的紡織科技導入國軍服裝研發體系，讓國軍官兵能享有與國際專業戶外品牌同等級的機能布料與穿著體驗，進一步強化部隊執勤與作戰能力。

作為神采時尚最強後盾的興采集團，深耕紡織產業超過36年，擁有超過98項國際專利技術，其中最具代表性的創新技術，便是獲得全球市場高度肯定的S.Café®環保科技咖啡紗。

興采集團董事長陳國欽指出，咖啡紗技術透過回收咖啡渣製成特殊母粒，再結合聚酯紗線，不僅兼具環保永續理念，更能有效提升布料的吸濕排汗、異味控制、抗紫外線、涼感及快乾等機能表現。這些特性對於長時間執勤、操課及野外訓練的國軍官兵而言，具有實質助益。

陳國欽表示，神采團隊近年協助國軍進行服裝與個人裝備研發改革，3年來已成功完成超過50項研改成果，涵蓋各式勤務服、戰鬥服、運動服及相關配件，透過導入高機能面料與創新製程，有效提升官兵穿著舒適度與作業效率，讓服裝不只是制服，更成為支援作戰的重要裝備之一。

神采時尚自2018年即投入軍方服裝採購與製造領域，陸續取得陸軍數位迷彩兩截式雨衣、運動夾克、透氣戰鬥衫等重要標案；2020年更與嘉裕西服合作取得海軍與空軍供銷站經營權，逐步建立完整的軍用服飾研發與供應能力。

其中最受官兵歡迎的產品之一，便是導入S.Café®環保科技咖啡紗技術，製成的空軍深藍色圓領內搭T-Shirt。該產品採用比照國際運動品牌等級的高機能面料製作，具透氣、排汗與除臭功能，獲得官兵高度肯定，吸引眷屬及退役軍人搶購，累積銷售突破30萬件，被譽為國軍服飾改革的成功典範。

陳國欽強調，現代戰爭講求整體作戰效能，從武器系統到個人裝備，每個細節都可能影響任務成敗。神采團隊取得302廠經營權，不只是企業的經營成果，更代表台灣紡織科技實力導入國防體系。興采集團將協助國軍打造更舒適、更安全、更符合實戰需求的新世代軍服與裝備，讓台灣自主研發的紡織科技，成為守護國家安全的重要力量。