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Tesla 完成遞件 FSD Supervised 在台申請

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

Tesla 台灣公布，本周已向財團法人車輛安全審驗中心（車安中心）遞交 Full Self-Driving（Supervised）, FSD，即 「全自動輔助駕駛（受駕駛監督）」之申請文件，Tesla 將積極與交通部、車安中心合作，啟動後續相關新技術駕駛系統的審查流程，持續推動 FSD 儘速在台上路。

Tesla 在各國市場積極推進 FSD 實施，遵照 Tesla 全球 FSD 使用模式轉換及啟動計畫，FSD 之一次性購買方案將於 2026 年 6 月 30 日 23 時 59 分停止在台販售，不影響目前已選配車輛終身持有之權益，並且於 6 月 30 日（含）前全台車主及未交付準車主皆可進行選配加購；針對 HW3.0 已選配 FSD 車主，亦提供 9 月 30 日（含）前完成新車訂購，即可享有 FSD 免費移轉。

台灣特斯拉表示，Tesla 全自動輔助駕駛（受駕駛監督）透過全球超過 850 萬輛 Tesla 車輛所蒐集的匿名真實駕駛資料訓練而成，這些資料涵蓋的駕駛情境同等於駕駛超過一百年的真實路況經驗，每輛落地新車只需約 10 分鐘即可完整匯入所有累積訓練，所匯入的資料量超過每位駕駛一生所能遇到的各類駕駛情境。根據《Tesla 車輛安全報告》對標美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）統計，啟用 FSD 之 Tesla 車輛其安全性超越普通車輛 7 倍以上（在駕駛監督情況下），日常駕駛中發生事故可能性大幅降低，且 FSD 的純視覺辨識系統相較人類駕駛，可全時監測車輛的每個面向並做出判斷，不會有任何分神或疲勞的可能。

針對台灣車主之 FSD 選購，配合 Tesla 全球 FSD 使用模式轉換及啟動計畫，FSD 之一次性購買方案將於 2026 年 6 月 30 日 23 時 59 分停止販售，凡於此時間前已選配 FSD 之車輛維持終身享有；無選配之車輛則可於 6/30（含）前透過 Tesla App 升級選配；無選配並未交付之車輛訂單，交付前可至訂單頁面新增選配 FSD。凡未完成升級或選配，7 月 1 日 0 時起 Tesla 台灣官網即不再開放選購，既有車主之 Tesla App 也不再提供 FSD 升級選項。

Tesla FSD 車主

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