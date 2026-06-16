唐獎生技醫藥獎名單出爐CAR-T與TIL療法三位奠基者 改變癌症治療篇章

唐獎教育基金會16日公布第七屆「生技醫藥獎」得主，由細胞免疫療法三位先驅科學家─史蒂文·羅森伯格（Steven A. Rosenberg）、米歇爾·薩德蘭（Michel Sadelain）及卡爾·瓊（Carl H. June）共同獲獎，表彰其開創腫瘤浸潤淋巴細胞（TIL）與嵌合抗原受體T細胞（CAR-T）療法，改變了血癌與實質固態瘤的治療。

腫瘤微環境中的免疫抑制作用，會造成原本負責辨識與攻擊癌細胞的T細胞逐漸耗竭。細胞免疫療法利用患者自身的免疫細胞，包括經基因工程改造的CAR-T（Chimeric Antigen Receptor T Cells）細胞，主動辨識並摧毀癌細胞，已成為近年癌症治療最具突破性的發展之一。三位得主的研究成果，開啟了「活藥物（living drug）」的新時代，影響深遠。

自2017年首個CAR-T療法獲美國食品藥物管理局（FDA）核准以來，全球已有超過3萬名血液腫瘤患者接受治療，為復發性與難治型血癌患者帶來前所未有的生存希望。此外，TIL療法也為晚期固態腫瘤，特別是轉移性黑色素瘤患者，開創新的治療途徑。2026年CAR-T療法的最新進展，更已擴展至結合CRISPR-Cas9技術、治療自體免疫疾病（如全身性紅斑狼瘡）、心臟損傷修復與抗衰老等領域。

唐獎生技醫藥獎評選委員會召集人張文昌院士表示，唐獎生技醫藥獎表彰成功研發之藥物，以及促成臨床治療突破的醫學與技術研究。在腫瘤免疫學領域，自從首屆唐獎得主詹姆斯·艾利森（James P. Allison）與本庶 佑（Tasuku Honjo）分別發現CTLA-4與PD-1免疫檢查點，促成免疫檢查點抑制劑抗體藥物的開發，並為多種癌症，尤其在部分固態腫瘤中的治療帶來重要進展。

張文昌表示，今年三位得主則專精於細胞免疫療法，從羅森伯格率先以TIL進行臨床實驗，到薩德蘭與瓊共同推動CAR-T療法成熟與臨床應用，三人成功將人體免疫系統轉化為強效抗癌武器，為白血病、淋巴瘤及多發性骨髓瘤等惡性血液疾病帶來突破性治療方式。

中央研究院院士陳鈴津指出，「癌症免疫療法之父」史蒂文．羅森伯格擔任美國國家癌症研究所外科部門主任，自1980年代以介白素-2（IL-2）進行臨床試驗，刺激強化T細胞，提升殺傷癌細胞能力，成功使轉移性黑色素瘤縮小，首次證實T細胞具抗癌潛力。

另外，米歇爾．薩德蘭在1990年代陸續以活化訊號與共刺激結構域，賦予T細胞治療潛力，不僅奠定後續所有美國食品藥物管理局（FDA）核准CAR-T療法的核心架構，更首次報告CD19 CAR-T細胞在復發性及難治性成人急性淋巴性白血病患者中展現顯著效果。

卡爾．瓊則建立現今CAR-T製造重要技術標準，與薩德蘭研究團隊合作，扭轉細胞增殖困難及缺乏專一性困境，隨後瓊主導CD19 CAR-T細胞臨床試驗，成功治療白血病患，2017年促成全球首個獲FDA核准CAR-T藥物問世，使CAR-T療法正式從研究走向臨床治療。

台北醫學大學細胞治療與再生醫學研究中心主任何弘能表示，CAR-T在血癌療效顯著，對實體腫瘤效果仍有限。原因在於CAR-T對B細胞才有反應，正巧對血癌較易發揮作用，相較之下，實體腫瘤集中於特定部位，CAR-T難以對實體癌進行深入攻擊。目前研究方向之一就是將CAR-T直接注射至局部腫瘤，以提升治療效果。

CAR-T在自體免疫疾病治療同樣具潛力。何弘能表示，全身性紅斑性狼瘡等疾病與B細胞產生異常抗體有關，這些抗體會攻擊自身組織，造成全身性損害。若能利用CAR-T清除異常B細胞，疾病便有機會獲得改善，據悉初步研究結果不錯，但長期療效仍有待持續追蹤觀察。

何弘能進一步指出，CAR-T應用範圍正持續擴大，目前臨床試驗延伸至心肌梗塞的心臟損傷修復、抗衰老等領域。今年唐獎三名生醫獎得主所建立的CAR-T治療原理，正被越來越多醫學領域借鏡與應用，雖然許多研究仍處於早期階段，但未來發展潛力相當值得期待。

不過他也指出，目前CAR-T的治療費用仍然相當昂貴，在國外的治療費用高達新台幣千萬元以上，包括台灣在內目前可以努力的方向，是等待專利過期後，同時讓CAR-T的生產可以更多的分布在世界各地，設法讓CAR-T的費用努力降低，這正是台灣生技產業可以努力的方向。