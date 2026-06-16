91APP合併iCHEF 推「台灣餐飲開店勝率 AI 分析」掌握商圈優勢

台灣零售餐飲全通路解決方案公司91APP*-KY（6741）旗下智慧餐飲科際品牌iCHEF拓寬餐飲版圖，16日宣布推出全台首創「台灣餐飲開店勝率AI分析」，在業者開店投入相關成本前以AI評估開店條件與營運風險，提高開店前決策勝率。

91APP去年完成合併iCHEF並擴大應用領域至餐飲產業，導入支付和數據分析相關工具，iCHEF本身也有經營逾十年以來大量數據資料。91APP餐飲暨服務業務處副總經理吳佳駿指出，2025年起iCHEF協助AI個人化推薦餐點導入1萬家餐廳且產生成效，帶動客單價成長13%。現在從增加客人點餐到為店家降低風險，以AI掌握商圈情報提高開店勝率。

他表示，AI開店分析首先是分析同業競爭口碑，找網路上的餐廳評價並加以整理，作為和店家的競業比較；其次分析商圈和用餐人流，包括尖離峰時段和客群差異；第三是掌握當地客單價和營收狀況，特別是每天公布AI營運報表數據，幫助開店業者掌握周邊競爭、找出差異化。

他表示，推出AI開店勝率分析，也完成iCHEF的全周期AI解決方案。此方案也獲得政府認可納入經濟部商業發展署補助計畫，可幫符合資格導入方案店家最高獲50%補助。